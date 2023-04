Mina iz Drugog svjetskog rata koja je nalazila na dnu riječke luke uspješno je neutralizirana, a nakon goleme eksplozije koju su građani mogli vidjeti nakon njezinog uklanjanja, pokazalo se da mjere opreza i jučerašnja velika evakuacija centra grada nisu bile pretjerane.

Bilo je onih skeptičnih oko opasnosti koju je mina predstavljala, rekao je načelnik Stožera civilne zaštite Grada Rijeke Hinko Macek.

Detonacija je izvršena na otvorenom moru prema otoku Cresu, no vidljiva eksplozija dokazala je da mjere opreza nisu bile provedene bez razloga.

Gotovo su dva mjeseca trajale pripreme za uklanjanje mine koja je pronađena na 19 metar dubine u riječkoj luci.

Pirotehničari i ostali stručnjaci koji su sudjelovali u akciji njezine neutralizacije ipak su se bojali opasnosti koju je predstavljala.

"Najviše smo se bojali da će doći do eventualne eksplozije, no to se nasreću nije dogodilo", rekao je Macek i dodao da ih je tijekom akcije zabrinjavalo hoće li sve proći mirno i sigurno.

Najzahtjevnije je bilo podizanje mina s morskog dna i njezino premještanje sa sigurno mjesto izvan luke gdje se onda može sigurno uništiti.

"Mina je potencijalno stalno bila opasnost. Ona se podigla s dubine od negdje 19 metara u riječkoj luci i nosila se na dubini od šest metara ispod morske površine osam kilometara od Rijeke. Na toj dubini od šest metara se aktivirala i na taj način uništila", objasnio je Macek.

Iako je mina nakon toliko godina detronizirana i opasnost je prošla, javila se nova i to na gradilištu u Rijeci. Pronađena je aviobomba čiji planovi za uklanjanje tek počinju.

"Fokus je sada bio na mini u zaljevu", rekao je Macek i istaknuo da je pronađena aviobomba osigurana te da će se nakon procjene stručnjaka nerednih dana odlučiti na koji će se način i ona ukloniti.