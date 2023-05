Ozbiljan incident poslijepodne na pruzi u Slavoniji koji je mogao dovesti do teške željezničke nesreće. Putnički vlakovi s ukupno 127-ero putnika umalo su se sudarili. Oba vlaka zbog radova su se kretala istim kolosijekom. Prometnica u Garčinu propustila je vlak, no greškom je isto napravio i njezin kolega u Andrijevcima. Pa su krenuli jedan prema drugom. Zaustavili su se na udaljenosti od oko 2 kilometra. Kad je shvatio što je napravio, strojovođu koji je krenuo iz Andrijevaca - prometnik je brzo nazvao i zaustavio. A vlak iz drugog smjera zaustavio je sigurnosni sustav. Iz HŽ Infrastrukture su objasnili da ozlijeđenih nema i da je za sve kriv prometnik. Vlakovi su putovali na dionici Vinkovci - Zagreb i obratno. Policija je provela očevid, a putnici su prevezeni drugim vlakovima.

Nenad Mrgan, šef sindikata strojovođa objasnio je kako je moguće da se takvo što dogodi.

"Svakodnevno se susrećemo s velikom količinom radova na prugama u Hrvatskoj. U konačnici, uvijek je kriv ili strojovođa ili prometnik ili otpravnik vlakova. No, razlozi za to su negdje drugdje. Godinama se popravljaju pruge, iste dionice i onda se takve stvari mogu dogoditi. Danas smo imali sreću, da je vlak iz Andrijevaca krenuo 10-ak sekundi kasnije sigurno bi tragedija bila daleko veća, možda se ne bi mogla ni izbjeći jer sigurnosni sustav tada više ne bi mogao zaustaviti strojovođu s vlakom iz Garčina jer bi on već prošao pokraj signala koji je njemu u tom trenutku pokazivao zabranjenu vožnju

Kako spriječiti da se ovakve stvari ne ponove? Je li to moguće?

"Sigurno da je moguće - modernizacija infrastrukture, ali ne na ovakav način. Imamo zatvorenu prugu, velike radove Dugo Selo-Križevci, Križevci-Koprivnica, sad se otvaraju radovi na dionici Zagreb-Novska. Najavljuju se radovi na dionici Karlovac-Jastrebarsko. To ne ide, nema građevinskih firmi, nema onih koji mogu odraditi poslove na vrijeme. Ono što se može odraditi za mjesec ili dva oduži se na par godina. A pod takvim uvjetima kad se radi, onda se nesreće sigurno događaju i vjerujemo da sve to treba ubrzati, raditi na jednom mjestu pa krenuti na drugi. Ovako imamo velike štete, putnike maltretiramo, a rezultat svega su velike nesreće i onda su krivac ili otpravnik ili strojovođa. Ali, greška je negdje drugdje i to bi trebalo ispraviti. Novci se osiguravaju iz Europskih sredstava, treba ih uzeti, ali kad netko nešto dogovara, moraš imati građevinsku službu, stručne radnike, a ne zatvarati pruge mjesecima-godinama i onda to traje i to je veliki problem"