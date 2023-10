"Čekam da bude sjednica da im velim sve što mislim ja penzioner", ljutito je poručila Ljubica Komerički iz Samobora.

Umirovljenici, radnici, ali i djeca. Puni pitanja i s velikim željama stigli su u Sabor. Jakov Kolar iz Koprivnice htio bi postati predsjednik Sabora, a ista stvar zanima i Martu Gustin iz Zagreba.

Na pitanje što bi kao predsjednica radila odgovara: "Pa možda bih nekako promijenila da život bude bolji s ovim onečišćenjem da nekako bude bolje."

Graciju Perković iz Rijeke zanima koliko zastupnici rade, a sama smatra da rade puno.

Građani su spremno zauzeli mjesta u kojima zastupnike viđamo rijetko. Zamjerki je bilo na praznu Sabornicu pa Ivan Palašić iz Zagreba komentira: "Pun je kad se glasa, onda je pun".

Ne sviđa im se i način komunikacije.

Duje Bobić iz Zadra sarkastično poručuje: "Nažalost, moram prijaviti povredu članka 238, nadam se da mi neće dati opomenu."

Opomena ovoga puta nije bilo. Teme šarolike. Od cijena ručka u saborskoj kantini o kojima predsjednik Sabora Gordan Jandroković kaže: "Dajte gospodinu ako imate kod sebe cjenik iz restorana pa da vidi točno kakve su cijene." Bilo je i onih mnogo ozbiljnijih tema.

Ljubica Komerički iz Sabora je upitala: „Zbog čega se zdravstvo ne pobrine da ne moramo čekati na magnetske rezonance, ultrazvuk, magnet i ove malo jače preglede po dvije godine, godinu i pol.“

Dobivenim odgovorom nije bila zadovoljna, ali zato jesu oni mlađi. Marta iz Zagreba je predsjednika Sabora upitala kako mu je razgovarati s ostalim zastupnicima, a on je odgovorio: „Ovisi s kim, s nekima je lijepo, a s nekima baš i nije. Kao i tebi u školi.“

Zgradu su građani pomno razgledavali, a usput i nešto naučili. Jadranka Topić iz Koprivnice nam je rekla: "Unuk je prošle godine učio sve o Saboru i onda sam odlučila da malo to vidi izbliza kako to sve skupa izgleda što je on oduševljeno prihvatio i došli smo iz Koprivnice samo zbog toga."

Rad predsjednika Sabora mnogi su pohvalili, a on na pitanje bi li posao promijenio, priznaje - da je ponovno mlad, razmislio bi - bi li se politikom uopće bavio.