Kartica za sve umirovljenike s kojom ostvaruju popuste novi je stari prijedlog Hrvatske strane umirovljenika (HSU). Iako gradovi poput Splita, Rijeke, Pule, pa i Zagreba nude brojne popuste za umirovljenike, sada se traži jedinstvena kartica za cijelu Hrvatsku.

"Mi se zalažemo da svaki umirovljenik, bez obzira kolika je njegova mirovina, da dobije umirovljeničku karticu kad ide u mirovinu", kaže Veselko Gabričević, predsjednik HSU-a. Ona bi im omogućila kupnju uz popuste. Iako mnogi gradovi već imaju tu opciju za svoje umirovljenike, iz HSU-a se zalažu da pravo na popust od trgovine, prijevoza i ljekarne, preko kazališta i kina do toplica uz pomoć umirovljeničke kartice imaju svi.

"Ako daju ljekarne 10 posto popusta, umirovljenik pokaže svoju karticu bez obzira odakle je, i on u ljekarni ima 10 posto popusta. Ili na sportskoj priredbi", dodaje Gabričević. Umirovljenica Tereza Marinković kaže da su rješenje veće mirovine, a ne kartice s popustima. "Treba podignuti mirovine, ne volim da mi netko drugi određuje kako ću živjeti. Želim svoj novac i raspolagat s tim novcem kako hoću. Popusti nisu rješenje", kaže Tereza. S njom se slaže i umirovljenica Branka Jurić.

"To nije nikakvo rješenje, neka nam vrate onih 8,5 posto što su nas trajno oštetili kad smo otišli u mirovinu", dodaje Branka.

S druge pak strane, umirovljenici Mirjani Sučević ideja se sviđa. "Mislim da je to pametna ideja i da bi to mnogima koristilo", kaže Mirjana. Vladi su svoj prijedlog predstavili još prije dvije i pol godine. U međuvremenu, u susjednoj Srbiji taj je projekt već zaživio. "Ministarstvo bi trebalo potpisati sporazum, kao što su u Srbiji napravili, sa 600 – 700 trgovačkih lanca i privatnika, tako da bi ta kartica olakšala i onima s najvećom i najmanjom mirovinom", kažu u HSU-u.

"To je jedna ideja koja još nije poprimila obrise konkretnog prijedloga, kada vidimo što bi to konačno značilo i tko bi omogućio popust, onda ćemo vam kao Vlada dati odgovor", istaknuo je ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić. Kartice će, kako stvari stoje još pričekati, ali Vladin odgovor vezan za usklađivanje mirovina s plaćama je stigao. Iako su Sindikat i Matica tražili usklađivanje u stopostotnom iznosu, Vlada je ponudila 85 posto. "Svaki korak je dobar koji će omogućiti siromašnim, marginaliziranim umirovljenicima, da prežive još jedan dan. Nismo zadovoljni brzinom kako se to rješava", zaključila je Jasna A. Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske.