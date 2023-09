INCIDENT NA TRGU Umjetnica koja je Pernara optužila za seksualno uznemiravanje najavljuje prijavu: 'Ne znam je li mentalno zdrav...'

Prva je subota u mjesecu pa na glavnom zagrebačkom trgu ponovno isto: s jedne strane klečanje i molitva muškaraca, s druge kontra prosvjed. Molilo se za muškarce – da postanu duhovni autoriteti u obitelji, za čednost u odijevanju i ponašanju, za obnovu katoličkih brakova, za prestanak pobačaja. Pored muškaraca, u molitvi i žene – izvan ograđenog područja. No ovog je puta došlo do incidenta i to ne između njih. Umjetnica koja od početka prosvjeduje protiv molitelja, izvela je još jedan performans, ali i prozvala Ivana Pernara za seksualno uznemiravanje na prosvjedu. Najavljuje i prijavu. Detalje ima Dajana Šošić.