Unatoč invalidskim kolicima, Slaven obilazi svijet. Pričali smo s njim nakon što je tri mjeseca bio u Aziji

Oči u oči s orangutanom ili odlazak u srce indonežanske džungle – samo je po sebi fascinantno. Slaven je u tu avanturu krenuo u kolicima.

"Išli smo u pravu pravcatu džunglu, družili se sa divljim orangutanima i to ne na način da smo ih gledali sa 50-100 metara nego doslovno smo ih dirali, imali interakciju s njima", govori bloger i putopisac Slaven Škrobot.

Ovaj 37-ogodišnji Zagrepčanin proputovao je dosad između 30 i 40 zemalja. Prepreke za njega ne postoje.

"Ideja je pronać čovjeka koji će razumjet moje potrebe kada mu ja to objasnim. I netko tko će zapravo, kome će to zapravo bit zanimljivo. Ono, u stilu, da ja njemu ispričam šta želim i on kaže – "Idemo!"", govori Škrobot.

Tri mjeseca putovanja po jugoistočnoj Aziji s njim je bila osobna asistentica Laura.

"Ljudi, kao što je i Slaven prije spomenuo, ne znaju kako on funkcionira i kako on, da se on ne može sam okrenut u krevetu kad se nažulja, da ne može sam obavit WC, i da ne može neke stvari", kazala je Slavenova osobna asistentica Laura Huzjak.

"Imali smo dosta velike probleme kod trasfera kopnenim putem iz Tajlanda u Kambodžu, iz Kambodže u Vijetnam. I susreli smo se tamo s tim ljudima koji su nas zapravo htjeli opelješit i iskoristit situaciju što ja ne mogu hodat da uzmu novce. I onda smo se tamo svađali, nažalost", kazao je Slaven.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Organizirati ovakvo putovanje je bila, kaže Slaven, logistička bomba. Puno stresa, ali istodobno i prekrasno putovanje s milijun anegdota.

"Fascinantno da ja, jedini jer sam bio najviši, jer su me nosili na ramenima doslovno sam uspio pobrat pijavicu na nogu. Ali, eto, dio iskustva. Oni ne dozvoljavaju da s kolicima ideš na vrh hrama, jer kao oštećuješ kulturnu baštinu. I onda smo trebali dobit posebnu dozvolu od rendžera da mi dozvole da me ljudi uopće nose gore", govori Slaven.

Ovo je samo jedna u nizu Slavenovih avantura - prije godinu dana biciklirao je od Savudrije do Istanbula. Prošlo ljeto odlučio je doći na vrh svjetionika na Jadranu. Granice su samo u glavi…

"Naravno da sve nije moguće, jer da ja sad zacrtam da idem na Mt. Everest to ne bi bilo moguće, naravno. Ali, da, stvari koje ja već znam otprilike šta se može, šta se ne može tako da kada nešto zacrtam i znam da je moguće, znam da je to ostvarivo", zaključuje Slaven.