POD POVEĆALOM ISTRAŽITELJA USKOK sve više steže obruč oko Barbarića, a Plenković i dalje oteže s odlukom: Je li odzvonilo šefu HEP-a?

Nikad žešće Most optužuje premijera za korupciju zbog afere plin. On uzvraća - to su propali političari. I dok se političari javno prepucavaju, u tišini radi USKOK i steže obruč oko HDZ-ovog šefa Uprave HEP-a