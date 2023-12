U slavonskim selima, u godini kakva se ne pamti, u tijeku je svinjokolja.

"Hvala Bogu da smo dočekali da možemo napraviti svinjokolju slavonsku, to mi je drago", rekao nam je Božo Miškulin iz Ivankova.

No, uz svinjokolju u tijeku je i obračun među vođama seljačkih prosvjeda. Pljušte različite međusobne optužbe za nezakonito djelovanje pa i prisvajanje novca prikupljenog za vrijeme prosvjeda. Predsjednik Stožera za obranu hrvatskog sela Tomislav Pokrovac kaže kako seljaci nemaju povjerenja u dosadašnjeg predsjednika sindikata.

"Nema veze, mi smo kumovi, ali helou kume, nisi ok. Nisi u redu, ti si svoje vrijeme potrošio, iznenadio si me, iznevjerio si me i ne možeš to raditi ljudima. Kraj priče, gotovo je, amen“, govori Pokrovac.

Pa su, kaže Pokrovac, za novog predsjednika sindikata izabrali njega. Predsjednik Sindikata zaposlenih u poljoprivredi Slavonije i Baranje Duško Pavlik pak tvrdi kako je predsjednik i dalje on, a da je Pokrovac iz sindikata izbačen.

"Prekršio je pravila statuta. Znači lažno predstavljanje, bilo je tu još svašta. Vjerojatno gospodin Pokrovac pati malo da bude neki vođa, međutim ja sam predsjednik sindikata, koji sam bio od samog početka, to i ostajem", kaže Pavlik.

Uz Pavlika, a protiv Pokrovca stao je treći čelnik prosvjednika. Kaže kako u svemu što se događalo nisu bili ključni ni on, ni Pavlik, ali ni Pokrovac, nego nezadovoljni seljaci.

"Svi koji su stali i rekli jednostavno – dosta. Nažalost, on je bio taj koji je želio pokupiti svu slavu, ajde neka kupi slavu, ona nam nije bitna. Nama su bitni oni rezultati koji su se postigli ovdje", kaže Milenko Bilić, član Stožera za obranu hrvatskog sela.

A nakon svinjokolje slavonske delicije idu na zrenje. Sazrijevanje treba i budućim vođama, kaže prosvjednik i član sindikata Dražen Strukar, koji ima i poruku za vođe seljaka.

"Treba izaći pred ljude i suočiti se oči u oči, kaže Sveto Pismo – danas jesmo, sutra nismo, a i pape se biraju bijeli dim kad ode gore", poručuje Strukar.

Za sada se u Slavoniji dimi u pušnicama, a gdje ima dima ima i vatre, no bilo bi dobro da čitava ova priča s prosvjedima ne završi na njenom zgarištu.