Uz hrvatske plavce i kolege iz Grčke: 'Poslali su nam 4 policajca, specijalizirani su za rad s navijačima'

Maksimir se već puni navijačima jer je utakmica između zagrebačkog Dinama i grčkog AEK-a na rasporedu večeras od 20 sati. Riječ je o utakmici visokog rizika. Nakon sukoba i ubojstva u Ateni, veliki je ispit za sve službe. Ima i uhićenih, policija želi izbjeći i najmanji incident.

Reporterka RTL-a Ivana Ivanda Rožić na Maksimiru je razgovarala sa šefom zagrebačke policije, Markom Rašićem.

Za sada sve protječe mirno bez ikakvih posebnih incidenata. Navijači se već polako okupljaju, ulaze u stadion jer ostalo je nešto manje od sat vremena. Kakve su posljednje informacije s terena?

Mogu reći da s aspekta sigurnosti sve protječe u najboljem redu. Puno posla je do sada odrađeno. Međutim, imamo još jedan dio posla odraditi. Sve ono što smo planirali našim mjerama do odlaska igrača i stručnog stožera iz Republike Hrvatske.

U ovim trenucima prije samog početka utakmice na što je najveći fokus?

Najveći fokus nam je bio sada da sigurnosno dopratimo igrače i stručni stožer i vip goste u zonu stadiona, na stadion. To smo odradili. Sada ćemo se fokusirati na situaciju kakva je u zoni stadiona, sportskog objekta, tako i na područje grada Zagreba da nam se ne bi nešto dogodilo u gradu. Svi su ljudi na svojim pozicijama i radimo svoj posao.

Koliko čujemo, bilo je nekih problema, odnosno uočeno su neki pokušaji proboja stranih navijača. O čemu se radi, o kojim je navijačima riječ?

U sklopu konverzacijskih mjera na Međunarodnoj zračnoj luci Franjo Tuđman uočili smo, izdvojili smo četiri državljana Velike Britanije koji su imali karte uredno kupljene za zapadnu tribinu i koji su se izjasnili kao navijači AEK-a. Međutim, nakon toga su to demantirali da su oni neutralni, ali u suradnji s klubom karte su im poništene. Oni su sigurnosno popraćeni i sve je u redu.

Jesu li oni sada napustili našu zemlju ili su i dalje tu pod nadzorom policije? U kojem su statusu?

Nisu napustili zemlju, nema razloga za to niti imamo mi takvu mogućnost. Oni su pod policijskim nadzorom i sve je u redu, neće biti na stadionu.

Ima li uopće grčkih navijača i Grka? Znamo da je jučer došla određena skupina Grka jednim letom iz Atene.

U sklopu svojih mjera reći ću da smo unazad nekoliko dana ciljano kontrolirali preko dvije tisuće osoba, da smo ciljano kontrolirali preko 1.200 vozila, da smo kontinuirano obilazili objekte smještaja, pratili rezervacije gostiju kako iz Grčke, tako i iz nekih drugih europskih zemalja pa čak i iz nekih zemalja iz našeg okruženja. Vršili smo profilaciju gostiju i nismo naišli na goste koji bi mogli okarakterizirati kao navijače. Međutim, zatekli smo nekoliko grupa turista koji su iz Grčke, koji su s nama super surađivali i mi smo im čak izašli u susret, pomogli smo im. Čak smo ih sigurnosno prepratili na neke njihove destinacije i oni su nam na tome zahvalni.

Što se tiče navijača AEK-a, osim ovih četvero Britanaca, jeste li možda općenito u gradu sreli neke ili da ste imali s njima nekakve probleme?

Nismo. Zaista cijeli grad je pod, ono što se provlači u javnosti, ništa se ne prepušta slučaju. To je zaista tako. Cijeli grad je pokriven. Sva mjesta gdje se inače okupljaju navijači, turisti - sve je to pokriveno s policijom u odori i policijom u civilu, kriminalističkom policijom, spoterima. Nema, nismo do sada uočili. Da smo uočili, onda bismo prema njima postupali.

Vidjeli smo jako veliki broj policajaca, pogotovo u toj zoni od hotela gdje su bili smješteni igrači pa do samog stadiona. Znam da nikada ne otkrivate broj, ali je li bila ispomoć iz cijele Hrvatske?

Bila je ispomoć ne samo danas, nego već imamo ispomoć od petka kad smo uveli pojačane mjere i naše aktivnosti. Tako da smo imali ispomoć, prije svega, interventne policije, a danas imamo, naravno, u nešto većem broju nego ovih ranijih dana.

Zanimljiva mi je jedna informacija koju sam čula danas, a to je da su stigli grčki policajci. Koliko je njih došlo ako je to istina i gdje su oni raspoređeni?

Je, to je istina. Na naše traženje oni su izašli ususret. Došla su četiri policijska službenika koji su specijalizirani za rad s navijačima. Oni su prihvaćeni od njihovih kolega, naših spotera. Oni su već od jučer u funkciji, rade s nama. Sve protječe dobro. Imamo dobru suradnju s njima i uz ovo što gledaju na koji način mi radimo i procjenjuju sigurnosne rizike. Malo se interesiraju kako će biti uzvratna utakmica, izaći ćemo im ususret što god možemo.

Hoće li hrvatska policija isto slati u Grčku svoje policajce?

Ako grčka policija zatraži to preko međunarodne policijske suradnje, nadam se da će Ravnateljstvo policije izaći ususret i poslati naše policajce dolje. Ne vidim razloga da to ne napravimo.

