Uz sunce i more, turiste na obali dočekuju lopate: Ulice raskopane, radnika nigdje. Bili smo na terenu

Radni je dan, a na preostalim razrovanim cestama po Zadru tek poneki radnik.

Neka gradilišta potpuno miruju danima, iako je u gradu trenutno više od 14.000 turista.

"Navodno novac koji izvuku iz EU trebaju potrošiti. Je l to točno, ja to ne znam, recimo da je. Plus toga nema radne snage", kazala nam ja Dragica Lukin iz Zadra.

"Nema ni radnika, evo. Dolaze nam Nepalci, pa nek dođu i Indijci. Nek dođu raditi, a naši ljudi neka piju kavu", dodala je Divna Šarin.

Osim više nedovršenih cesta u stambenoj četvrti Stanovi, radovi nisu dovršeni ni u Diklu, turističkom dijelu grada

"Teško naravno u kolicima i kad je sve u redu ima prepreka, a kamoli kad su radovi na putu. Ali, dobro, uzelo je dosta vremena dok se nađe najkraći put do grada ili neke destinacije gdje se trebalo ići", kazao nam je Davor Hajduković.

Građevinske firme očito imaju previše posla, pa sele zaposlenike i mehanizaciju s gradilišta na gradilište

Prvi sloj asfalta ovdje je stavljen prije tjedan dana, a na drugi sloj će se čekati tko zna koliko. Radovi u ovoj ulici traju već mjesecima i ne nazire im se kraj.

U susjedstvu, u ulici u kojoj živi i sam gradonačelnik, cesta u koju su ugrađene kanalizacijske cijevi daleko je još od asfaltiranja

Zadarski gradonačelnik, Branko Dukić, vjeruje u brz i pozitivan ishod radova.

"Vjerujem građani su, kao i u mojoj ulici, dovoljno strpljivi. Evo već preko četiri mjeseca imamo ovako raskopanu ulicu. Ali, nisam vidio zabrinutost, niti dapače, premda se netko od njih također turizmom bavi, ali kažem, bit će napravljeno i trebamo dobiti ono što smo odavno trebali imati", kazao je gradonačelnik.

A ovako intenzivno građenje na cijeloj obali građevinari kažu - teško prate

"Naravno da su naši kapaciteti premali za sve to skupa stići. Imamo i objektivne probleme i što se tiče nabave materijala, inflacije koja je došla, odljeva kvalitetne radne snage i sad ovi neki ljudi koji nam dolaze izvana iz nekih dalekih zemalja imaju problem i jezične barijere i naučiti ih radu, naravno da to sve produljuje rokove", smatra Dražen Pelaić, inženjer građevine.

Građanima uz strpljenje ostaje i nada da višemjesečno razvlačenje posla neće utjecati na kvalitetu radova i da turisti neće kući otići samo sa "razglednicom" raskopanih cesta.

