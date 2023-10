Uživo s Bregane: 'Još nema kontrola, sutra bi se mogla znati odluka kako će se zemlje ponašati'

Strah od terorizma širi se Europom, pa se domino-efektom uvode kontrole na granicama. Slovenija bi tako mogla ponovno uvesti kontrole na granicama s Hrvatskom, nakon što je to Italija napravila Sloveniji, a isto je učinila i Njemačka.

Iz slovenskog ministarstva unutarnjih poslova poručili su da je Italija na dva mjeseca uvela unutarnji nadzor na granicama, a sve počinje ovog vikenda.

Slovenski mediji javljaju - isto će uvesti i Slovenija - Hrvatskoj i Mađarskoj. Također na dva mjeseca. Da Hrvatska priprema mjere potvrdio je šef diplomacije. Grlić Radman kaže da se i bliskoistočni vojni sukob i ubojstvo dvoje švedskih državljana u Bruxelles reflektiraju na sigurnost Europe i država članica.

Ivana Ivanda Rožić uživo se javila s Bregane.

"Slovenci još uvijek nisu uveli kontrole, potpuno je normalan prolaz na Bregani. Prije dva tjedna su Slovenci uveli pojačane kontrole na granicama, ali zbog pojačanog priljeva migranata. No, to nije značilo da su uveli neke posebne kontrole već rade određene punktove i malo više patroliraju po granicama. Rade sve ono što je radila i Hrvatska kad su u pitanju migranti.

Što se tiče cijele ove situacije nije ni čudo da se zemlje zatvaraju. Italija je već najavila Sloveniji jače kontrole, a za očekivati je da će to Hrvatska učiniti Hrvatskoj i Mađarskoj, ali još uvijek nije jasno kako će to izgledati i hoće li to biti uzduž cijele granice.

Nije to ni čudno s obzirom na to da zemlje žele znati tko ulazi i tko izlazi."

Hrvatski šef diplomacije rekao je da su sve opcije na stolu.

"Iz Ministarstva vanjskih poslova ništa nisu htjeli komentari, no poručili su da budno prate cijelu situaciju i da će policijski stav ovisiti o tome što će učiniti zemlje u regiji i susjedstvu tako će se i Hrvatska ponašati. S jedne strane Plenković je kazao da SOA prati cijelu situaciju, ali da je Hrvatska sigurna zemlja. Vjerojatno će se sutra znati neka odluka kako će se zemlja ponašati"