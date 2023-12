UŽIVO uoči spektakularnog finala Superstara, pozitivna energija ispunila studio: 'Večeras je odlučni boj!'

Hana, Toni, Petar ili Dino? Tko će biti prvi hrvatski Superstar? E, to ćemo doznati večeras u finalu Superstara! Veliko finale uživo počinje večeras u 20 sati i 15 minuta, odmah nakon RTL-a Danas, a njih četvero otpjevat će po dvije pjesme. Nakon toga nastupate vi koji odlučujete o superfinalistima. Slijedi konačni okršaj još jednom pjesmom o kojoj ovisi sve.

Publika bira pobjednicu ili pobjednika Superstara, koji kući odlazi s nevjerojatnom nagradom od 50 tisuća eura. Zato večeras svakako budite uz najgledaniji talent show.

"Publika je itekako glasna i sve je itekako spremno za početak finala Superstara", rekla je naša reporterka Maja Oštro Flis koja se uživo javila iz studija.

"Večeras je odlučni boj. Pobijedit će muško ili žensko, ovo samo pokazuje jedan dobar duh koji ovdje vlada pa se to prelilo i na publiku i na izvođače. Ono što je publika glasala, to je dobila. Njih četvero koji će se boriti za glavnu nagradu. Da je bilo pitati mene ili nekog drugog člana žirija, svatko bi imao možda svog favorita, ali zadovoljni smo odabirom publike. Zalagao sam se da ih bude šest, žao mi je nestvarno prva dva kandidata koji su ispali - Davida i Luke. Mislim da bi tada bilo 'krvi do koljena'", poručio je Tonči Huljić koji je ponudio Petru nastup na Melodijama Jadrana.

"Mislim da se atmosfera uspijeva prenijeti kroz ekrane. Predivno mi je, pogotovo s ovako talentiranim ljudima", poručila je voditeljica Antonija Blaće.

"Kroz same audicije smo imali jako puno talentiranih ljudi što uspjeh ovih koji su dogurali do ovdje čini još većim. Nadam se da je ovo poziv za sve one koji su možda sramežljivi da se, ako bude nove sezone, prijave i oni", poručila je Antonija Blaće i najavila iznenađenja:

"Za sve one čiji su favoriti možda ispali tijekom live Showova dobro gledajte, možda ih negdje i ugledate", rekla je.