Vatrogasci bi konačno mogli dobiti plaću od 1000 eura. Tucaković za Danas o sezoni, zračnim snagama...

Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik gostovao je u RTL-u Danas.

Opet gori kod Grebaštice. Je li požar podmetnut?

Jutros je na istočnoj strani došlo do otvaranja požara, uslijed vjetra. Vjerojatno došlo do podzemnog požara koji se proširio. Brzom reakcijom vatrogasaca i zračnih snaga, vrlo je brzo stavljen pod kontrolu.

Uzrok?

Policija još istražuje.

Je li flota koju imamo dovoljna - 5 plus 3?

U ovom trenutku dovoljna za RH, naravno da će je u narednom trenutku trebati obnavljati jer to su stariji kanaderi i air traktori, ali evo do pet kanadera do šest air traktora kako je propisano.

Gdje je šesti?

On je tu u ZTC-u i bit će tu za potrebe. Nije otpisan.

Može letjeti?

Može, ako bude trebalo, ali moramo imati onaj dio ako bude potrebno. Propisali smo do pet kanadera, a šesti smo popisali ako bude nešto hitno intervenirati.

U kakvim uvjetima rade vatrogasci? Jesu li premale plaće razlog što ih se ne zapošljava dovoljno i što vi tražite od Vlade?

Vatrogasci rade u vrlo teškim uvjetima - olujno jugo, vatra. Požar u Grebaštici ja nazivam jednim velikim upozorenjem za sve nas kako to ne treba biti. Oni su opremljeni svojom osobnom zaštitnom opremom, nje je sve više i više. Ovih narednih dana ćemo, vrijednosti preko milijun eura, podijeliti opreme za vatrogasce. Mogu reći da je u tom dijelu dobro. Sada radimo, uređivanje plaća profesionalnih vatrogasaca, sutra ću u ministarstvu biti oko uredbe i naknada na plaću. Ovih dana ćemo, nadam se, ići u promjenu uredbe o plaći profesionalnog vatrogasca.

Ono što isto radimo je uvođenje vatrogasne mreže. I ona minimalna plaća jest bar 1000 eura koja mora biti za svakog vatrogasca. ovisi o fiskalnoj mogućnosti državnih uprava, ona može biti i veća. Vrlo bitno da se potpišu kolektivni ugovori na lokalnoj razini.

Bi li došlo do kolapsa sustava da nema DVD-ova?

Ne. nećemo dozvoliti. Dobrovoljni su brend Hrvatske, moramo biti ponosni. Vidjeli smo, i u poplavama, požarima, potresu. Zadnje poplave su pokazale njihov veliki značaj. Zajedničkim snagama dobijemo veliku snagu u Hrvatskoj.

Iza nas je prvi najveći požar sezone. Što očekujemo do kraja?

Treba imati u vidu da je ova godina bila dosta kišna za razliku od lani. Imali smo 2455 požara raslinja ove godine, a prošle godine 6880. Lani 39 puta u ovom periodu angažirali zračne snage, a ove godine samo 7, to dovoljno govori o sezoni.

Radimo li dovoljno? Krče li se putevi?

To je jedan veliki problem, puno zapuštenih površina. Država radi na akcijskom planu za tri godine, započeli prošle godine u 8. mjesecu. Detektirali puteve, 602 km, ove godine se zahvaljujući Hrvatskim šumama, preko 100 km je očišćeno. Ali građani trebaju počistiti, pokositi travu. Trebaju pomoći vatrogascima da omoguće vatrogascima da dođu.

Molimo građane pak da kada vatrogasci dođu da se maknu da ne bi došlo do veće nesreće. Vidjeli smo na ovom požaru, bilo je pet vatrogasaca ozlijeđeno, i dvoje troje građana. Velike su opasnosti, a vrlo bitno je maknuti dronove.