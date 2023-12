Vatrogasni zapovjednik o užasu u Osijeku: 'Takvo nešto nikad nismo doživjeli, a svaki dan spašavamo ljude'

Tragedija u Osijeku. Strašna smrt u privatnom domu za starije i nemoćne osobe. Teretno dizalo za dostavu hrane prignječilo je i usmrtilo 75-godišnju staricu. Prizor je bio užasavajući - tijelo stradale žene na hodniku, a glava ispod dizala. Vatrogasci su morali rezati pod.

Očevid je završio, no istražne radnje još traju kako bi se utvrdile sve okolnosti tog tragičnog događaja. Iz Općinskog državnog odvjetništva u Osijeku poručuju kako se utvrđuje i je li dizalo bilo ispravno i redovito servisirano, a naložena je i obdukcija tijela preminule žene.

Reporter Bojan Uranjek uživo se javio iz Osijeka gdje je razgovarao s Goranom Ivkovićem, zapovjednikom Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka.

"Oko 14:30 JVP Osijeka je dobila dojavu. Dolaskom na mjesto intervencije voditelj je izvijestio da je došlo do smrtnog stradavanja žene. S obzirom na to da smo imali smrtni ishod tek nakon obavljenog očevida uz hidraulični alat i pile uspjeli smo osloboditi zaglavljeno žensko tijelo i predati ga mrtvozorniku. Nažalost je intervencija bila dosta složena i stresna. To je posao vatrogasca"

O kakvom se liftu radilo?

"Dobili smo informaciju da se radi o teretnom liftu. Ovakvu situaciju još nismo doživjeli, svakodnevno spašavamo ljude i otvaramo liftove. Znamo da postoje sigurnosni elementi. Nije nam jasno kako je moglo doći do tako tragičnog događaja. Imamo dosta sličnih intervencija, svakodnevno ulazimo u stanove gdje su preminule osobe. Hrvatska vatrogasna zajednica donijela je pravilnik vezano za psihološku pomoć. Moje kolege koji su bili na intervenciji nisu zatražili psihološku pomoć"