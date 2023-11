Najboljih deset zajedničkim je nastupom otvorilo borbu za polufinale u kojem je mjesta bilo samo za njih osmero. Tako je glasovima gledatelja za Lanu i Anataliju SuperStar put završio.

"Malo sam razočarana jer smatram da sam mogla se pokazat u dosta pjesama. Mislim da sam tek u prošlom nastupu pokazala djelić svoje duše", rekla je Lana Mandarić.

"Radije bi da sam ispala sada nego kad sam imala nastup gdje nisam zadovoljna. Znači sad sam zadovoljna s nastupom i dobila sam odlične komentare. I ono ako je ovo taj momenat ako je Bog tako odlučio neka bude tako", rekla je Anatalia Filimone Kević Zandamela.

S njima u najtežim trenucima pozornicu dijeli voditeljica Antonija Blaće. Unatoč godinama iskustva i dalje joj je teško proglasiti one koji ispadaju.

"Uvijek uđem prije emisije u studio i kažem publici "don't kill the messenger ja samo čitam glasove", ali u principu ono što me uvijek tješi kad su ove situacije jest od kad postoje ovakvi showovi u Hrvatskoj, zapravo su karijere vrlo često radili i oni koji nisu pobijedili", rekla je voditeljica showa Antonija Blaće.

Bila je to večer puna iznenađenja - kandidati su odlučili izaći iz zone komfora i okušati se u novim glazbenim žanrovima. Iako su dominirali pozitivni komentari, neki nastupi uspjeli su unijeti neslogu među članove žirija, a bilo je i emotivnih trenutaka od kojih su neki rezultirali i suzama.

"Dogovorila sam se sa Sonjom koja je moja šminkerica da neću ovo raditi i mislim da se sad jako ljuti", rekla je Lana u suzama.

Oko jednoga se svi slažu, a to je da su svi kandidati opravdali su svoje mjesto u emisiji.

"Suma sumarum dobri ljudi. Ono što je najvažnije je da su evoluirali otkako smo krenuli s prvom emisijom do sada vidi se znatan pomak kod svih kandidata. Jako mi ja žao onih koji ispadaju, ali ovo nek im bude apel da ne odustaju", rekao je jedan od voditelja, Filip Miletić.

Sada već bivše natjecateljice taj će savjet i poslušati.

"Učinit ću sve da postanem pjevačica jer to je jedina stvar koja me u životu toliko ispunjava da bi to baš radila za cijeli život", smatra Anatalia.

"Ja nastavljam dalje, ovo je početak. Ja sam već započela neke stvari i nove prilike će doći", odlučna je Lana.

Ostaje podrška preostaloj osmorki pred kojom je već iduće subote borba za veliko finale.