Vedran Mlikota, Mate Bulić i Jole u neobičnom spotu hrvatskog glazbenika

Peron 502 na zagrebačkom autobusnom kolodvoru umjesto polazišne točke - danas scenografija za spot. Baš o polascima s kolodvora na jug zemlje u novoj pjesmi pjeva Ante Cash.

"Ovo dok sam pisao sam se vratio u vrijeme studiranja kad si busom išao u Imotski. Nadam se da će postati himna svih studenata malih dalmatinskih mjesta", rekao je.

Desetak tisuća na dan, odnosno četiri i pol milijuna ljudi na godinu ukrca se na zagrebačkom autobusom kolodvoru i putuje, a kako izgleda put do juga šaljivo u spotu dočarava Ante.

Sav taj klasični busni folklor se događa. Reže se, znači jede se, nitko ne zna je li to neka hrana koja će smrdit, gospođe obično izvade pomidor i slaninu.

I studenti i paketi puni mamine spize, autobusima su prošli pola zemlje, ustaljena je to praksa, prisjeća se glumac Vedran Mlikota, koji je u spotu u ulozi konduktera.

"Cijelo djetinjstvo svih ljudi iz Imotske krajine koji su došli u Zagreb u principu je obilježeno ovim kako ide Antina pjesma "iđen doli", rekao je.

Kao vozač autobusa na sminanju se brzo se snašao i Mate Bulić.

"Tako da je to meni uvijek bilo interesantno, autobus je jedna velika priča. Ja sam iz Frankfurta došao snimit mu to mi smo i prije surađivali i to je meni i jako simpatično i jako lijepo", rekao je.

A neizostavani dio svakog tog puta je i kultno odmorište kraj Zira. Tamo je ostatak ekipe dočekao pjevač Jole.

"Ovo je dosad najpozitivnije i najveselije", rekao je Jole.

Bliži se ljeto, pa su gužve na kolodvorima i stiskavci u autobusima do juga zemlje sada dobili i svoju popratnu melodiju.