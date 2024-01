Velika ispovijest napadnute vozačice ZET-a: 'Osjećam se jadno i poniženo. Ne bole me udarci, nego psiha'

Novi napad na ZET-ovce! Skupina maloljetnika, uglavnom djevojčica u dobi od 13 do 15 godina, ničim izazvana srušila je pod i divljački mlatila i cipelarila vozačicu autobusa, koja je o svemu progovorila za RTL.

"To su djevojčice i jedan dječak u dobi od nekih 13 i 14 godina. Kad sam otišla do zadnjeg kraja autobusa i zamolila ih ljubazno da napuste vozilo, dečko se baca na leđa i cipelari me s nogama i rukama i lupa po meni", prepričava za RTL vozačica autobusa koja će taj dan pamtiti do kraja života.

Brutalni napad, ničim izazvan, dogodio se u nedjelju. Kada se napokon uspjela dočepati vozačke kabine i pozvati policiju, krenula je nova rudna divljaštva.

"U tom trenutku navaljuju na moj vozački prostor, ruše me, cipelare, otvaraju na silu moja vrata i bježe van", dodaje.

Nazvala je policiju koja je na kraju i uhitila maloljetnike.

"Pitaju me zašto nisam vratila. Imam svoju djecu i moja djeca trebaju majku, zato nisam vratila. Ja se i sada tresem. Osjećam se jadno i poniženo. Udarci ne bole. Boli me psiha. Stanimo tom divljaštvu već jednom na kraj, ne može to dalje više tako ići", kazala je vozačica.

Incident se dogodio na liniji Črnomerec-Gornja Bistra. Drugi je ovo napad i premlaćivanje vozača ZET-a u manje od mjesec dana. Napadi na vozače sve su češći, pa iz Sindikata apeliraju na institucije da strože kažnjavaju počinitelje.

"Imali smo napad na kontrolora karata s nožem prije neka dva mjeseca, gdje je napadač imao 74 godine. Ovdje sad vidimo djecu od 14-15 godina. Na ove stvari konstantno upozoravamo i stanje je postalo neodrživom", kazao je Dražen Jović, predsjednik Sindikata ZET-a.

Najveći je problem, tvrde iz Uprave ZET-a što se takvi napadi uglavnom tretiraju kao prekršaji. Počinitelji najčešće budu optuženi za remećenje javnog reda i mira i budu kažnjeni s mizernih 50-ak eura.

"Novčane kazne su takve kakve jesu, no vjerujemo da ozbiljna kaznena odgovornost tu nosi puno veću težinu i na tome inzistiramo", istaknuo je Marko Bogdanović, predsjednik Uprave ZET-a.

"Građani griješe i misle da je to najjednostavnije – misle da djevojčice i dječake koji naprave nešto loše treba zatvoriti, baciti ključ, zaboraviti, ne dati im više jest, ili ne dat im više spavat i da smo riješili problem – nismo riješili problem", poručuje sutkinja za mladež Lana Peto Kujundžić.

"Udio djevojčica koji počine kaznena djela prije je bio negdje oko 5 posto od svih počinjenja kaznenih djela od strane maloljetnika, što se tiče Zagreba – guramo do brojke od 20 posto u odnosu na sva kaznena djela što je jedan zapanjujući oblik ponašanja djevojčica u dobi od 14 do 18 godine" ističe sutkinja.

Strože kazne to možda i mogu promijeniti, ali ovo što je doživjela vozačica, više se ne smije ponoviti.