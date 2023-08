Na neodređeno vrijeme, napuštena i slobodna grobna mjesta u Koprivnici, traže nove vlasnike.

"Ima ih dosta i onda to samo je trava na njima, nema ni križa ni oznake. To je nečije mjesto, ako oni to zakonski mogu urediti neka urede", kazao nam je Ivan Berić iz Koprivnice.

"Mislim da su pomrli ti ljudi i da nasljednika više nema pomrli su i oni, gledam neke familije i ja ih se sjećam, mislim da nema više tko obilaziti. Kojih nema živih ili su otputovali Mislim da je u redu da to komunalac napravili", dodala je Katarina Budaj.

Nekoliko puta su tražili dosadašnje vlasnike, ali nitko se nije javio.

"Prema zakonu o grobljima, sva grobna mjesta za koja se 10 godina ne plaća grobna naknada, a da je pritom od ukopa u zemljani grob prošlo 10 godina, a u grobnicu 30 godina mogu se dodijeliti drugim korisnicima", objasnila nam je Nataša Tetec, predsjednica Uprave Komunalca Koprivnica.

Pa su se i oni odlučili provesti akciju i objavili javni natječaj. 70-ak grobnih mjesta daje se u zakup u Koprivnici i još 30 u prigradskim naseljima.

Ako za isto grobno mjesto bude zainteresirano više osoba i ponude istu cijenu onda slijedi licitacija, odnosno javno nadmetanje.

Početna cijena na natječaju je od 670 do 4200 eura za groblja u Koprivnici, dok su groblja u okolici jeftinija. Koštaju od 200 do 1300 eura.

"Cijene ovise o lokaciji i postoji pravilnik o napuštenim grobnim mjestima i prema tom pravilniku se određuje cijena", kazala je Tetec.

No iako je sve po pravilu i zakonu neki smatraju kako pokojnici zaslužuju mir, bez obzira na to što se o njihovim grobnim mjestima nitko ne brine.

"Točno tako, pokojnicima treba ostaviti mir, treba im napraviti neko sabirno mjesto da tamo busu svi zajedno, a opet da nam nije groblje zapušteno", smatra pak Ivan Hudinčec.

"Da, da svi budu na jednom mjestu i opet bi ih se danas sutra netko sjetio i došao im", kazala je Vesna Friben.

U Hrvatskoj se grobno mjesto se smatra neotuđivim, tj. ne može se kupiti ili prodati kao obična nekretnina. Možete kupiti samo pravo na korištenje grobnog mjesta i izgradnju grobnicu koja će biti vaše vlasništvo. I dok plaćate naknadu, Vaše je. U protivnom bi moglo na prodaju. Što će biti s kostima koprivnički pokojnika pitali smo Upravu tog groblja.

"Zato se i to daje nakon 15 , odnosno 30 godina od zadnjeg pokopa kada se u tim rakama nalaze neke kosti onda one idu u zajedničku kosturnicu", dodala je predsjednica Uprave Komunalca Koprivnica.

Natječaj je otvoren još 10 dana, ako nakon toga bude još slobodnih grobnih mjesta nastavit će ova pomalo neobična akcija.

