VIDEO Ovo je policajac koji je porodio ženu: 'Beba je progledala, uhvatila me za prst. Nema ljepšeg osjećaja'...

Ranije danas izvijestili smo o nevjerojatnoj priči iz Zagreba. Policajac Sandi i njegove kolegice porodili su ženu i malenoj bebi spasili život.

Tijekom ophodnje, zaustavio ih je susjed žene koja je počela rađati u svom domu. U kući su zatekli mlade roditelje i majku u jakim trudovima. Pomogli su joj na svijet donijeti djevojčicu, a tko zna kako bi ovoj priči bio kraj da nije bilo pribranosti policajca Sandija koji je uočio da se djevojčici pupčana vrca omotala oko vrata.

"Kolega Sandi je najviše doprinio, ima troje djece, ima iskustva, polegao je ženu na kauč i žena je počela rađati i dijete se rodilo živo i zdravo", govori nam Lucija Kolega, policijska službenica PU zagrebačke.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL Slaven Branislav Babic/PIXSELL

"Predivan trenutak, kolega ju je držao u ruci, jednom rukom je mazi po licu, ogroman naboj emocija, teško se bilo suzdržati i ne zaplakati", objašnjava druga kolegica, Sonja Jovanović Jurić, policijska službenica PU zagrebačke.

O svemu smo razgovarali i s glavnim akterom ove priče, policajcem Sandijem.

"Da mi je netko prije 12 godina rekao da ću se dovesti u takvu situaciju rekao bih da nije moguće i da ne vjerujem da će se to dogoditi. Imam troje djece i uz suprugu sam bio na svakom porodu i to mi je jako pomoglo", objašnjava Sandi Kraljić, policijski službenik PU zagrebačke.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Tvrdi da gospođa koja je rađala u njemu nije vidjela policajca, nego doktora. I dalje su u kontaktu te im nudi bilo kakvu pomoć ako trebaju. Objasnio je i kakva je situacija bila na samom porodu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad se dijete porodilo i bilo mi je na rukama, a pošto je gospođa bila u šoku nisam joj uopće spominjao to, nego sam instinktivno prstom preko glavice stavio pupčanu vrpcu, dijete je progledalo, zaplakalo, uhvatilo me za prst i to je najljepši osjećaj", govori Kraljić koji je na sve reagirao vrlo emotivno.

Cijelu priču o dobrom policajcu pogledajte u RTL-u Danas od 19 sati.