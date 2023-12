Vikend koji je skoro završio kobno za dvije djevojčice! Struka upozorava na kobne kombinacije bojlera i nape

Vikend koji su sestrične provodile u Požegi kod bake i djeda mogao je završiti kobno.

"Djevojke su se kupale u kupaonici u kojoj je instaliran plinski bojler i baka je zamijetila da su djeca nešto tiha, ne javljaju se, došavši u kupaonicu jednu zatiče bez svijesti u kadi dok je druga bila naslonjena na zid, ali dezorijentirana i sužene svijesti", opisao je Vlado Drkulec, pedijatar u Općoj županijskoj bolnici Požega.

Djevojčice imaju 11 i 12 godina. Životi su im spašeni brzom intervencijom liječnika. U bolnici u Požegi je nakon djevojaka završio i djed zbog stezanja u prsima.

"Djeca se opserviraju u pravilu sad više normalno da nisu životno ugrožene, ali neke posljedice kasnije mogu biti u vidu glavobolja ili nekih neuroloških simptoma zato će biti pod nadzorom i napravit će se dalja neurološka obrada", rekao je liječnik Drkulec.

Policijski očevid ukazuje na mogući uzrok trovanja djevojčica.

"Prema rezultatima očevida sve upućuje na sumnju da je do trovanja došlo ugljičnim monoksidom uslijed zajedničkog rada nape i protočnog bojlera bez dotoka svježeg zraka", priopćio je Siniša Jelić, policijski službenik za odnose s javnošću PU požeško-slavonske.

Na opasnost kobne kombinacije bojlera i nape upozorava i struka.

"Gdje postoje u domaćinstvima bojleri u istom prostoru ne smije postojati napa, dakle atmosferski bojler i napa u isto vrijeme nikada ne bi smjeli raditi", rekao je Branko Tokić, direktor poduzeća za instalaciju plinskih uređaja.

Mještani Požege svjesni su umalo izbjegnute tragedije, ali i prijeteće opasnosti.

"Plin, da se to mora kontrolirati, to nema tih novaca koji mogu spasiti život, razumijete? Ja ne znam što da kažem, ali to je zbilja opasno“, rekao je Franta, stanovnik Požege.

"Djeca moraju biti u prostoriji gdje toga čak nema, dječja soba nijedna ne treba imati ni plinsku grijalicu“, rekla je Zorica.

"Plin je jako opasan, ali evo hvala Bogu da su djevojčice preživjele i nadam se da više ovakvi slučajevi neće ponavljati", poručio je Ivan.

Zato struka savjetuje pregled dimnjaka i atmosferskih bojlera jednom na godinu. Najbolje prije pada temperatura i početka sezone grijanja, no ako ste zakasnili bolje i sada nego da bude prekasno.