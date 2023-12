Više od 50 gradova odustalo od novogodišnjeg vatrometa, Split nije. Građani: 'To je naša tradicija'

Nebo nad glavnim zagrebačkim trgom za doček Nove godine ni ove godine neće krasiti vatromet. Time je Zagreb među desetinama gradova koji će ga zamijeniti nekim drugim vizualnim efektima.

Zagrepčanka Anja Radonić kaže da joj je drago zbog životinja

"Mali psi i mace ne mogu sami o sebi brinuti. Moj se pas užasno boji pirotehnike. Čim čuje bilo što od toga trči kući da se sakrije negdje", kaže nam. Njezin sugrađanin Nenad Brlić ne dijeli njeno mišljenje.

"Mislim da je vatromet jedna naša povijest i da to treba ostati, ne u gradskom dijelu, ali negdje vani da se vidi da se nešto događa", smatra Brlić.

Da nebo iznad Zagreba na Novu godinu bude bez vatrometa inicijativa je to Prijatelja životinja. Kažu, vatromet može imati negativne posljedice na ljude i okoliš, osobito životinje.

"Nije to samo stvar straha. Doslovno nekim životinjama otkaže i srce i svake godine imamo takve tragedije, a ptice koje umru nitko ni ne broji", kaže nam Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.

Inicijativi se ove godine pridružilo dvostruko više gradova i općina nego lani - njih gotovo 50. Među većim gradovima to su Zagreb, Varaždin, Osijek, Vinkovci, Rijeka, Pula, Zadar i Dubrovnik. Ali ne i Split koji se za sad Inicijativi nije pridružio.

Splićanin Petar Martinić kaže da voli vatromet te smatra da je to tradicija u Hrvatskoj, a i u svijetu dok njegov sugrađanin Julio Žuvela ističe da suosjeća sa životinjama.

"I to što nema vatrometa meni bi dobro došlo. Nisam godinama bio u gradu za Novu godinu, tako da ako nema vatrometa, ja ću biti među prvim redovima", kaže Žuvela.

Od sutra je dopuštena prodaja pirotehnike no njezina uporaba tek od 27. prosinca. Zato iz Prijatelja životinja od MUP-a traže veću kontrolu jer neki je krenu koristiti čim počne prodaja. Žele i izmjenu zakona.

"To je da prodaja počinje 27., a upotreba za doček Nove godine kada je imalo logično, u dane kada se ništa ne slavi, ne bi trebala biti upotreba dozvoljena. Naravno, to je sve samo sljedeći korak do onoga što svi priželjkujemo a to je da se zakon vrati na staro, a to je da sva pirotehnika za građane bude u potpunosti zabranjena", smatra Luka Oman

Broj gradova bez novogodišnjeg vatrometa, vjeruju, mogao bi još rasti.