Crkva svetog Marka vjernicima opet otvara svoja vrata što su mnogi od njih jedva dočekali.

"Misu u 11 sati predvodit će Mijo Gorski i tim činom otvara se i župna crkva. Koliko je to važno govori i činjenica da se ovdje okuplja ona živa zajednica", ističe pročelnik Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije Tomislav Hačko.

Župnik Župe sv. Marka na Gornjem Gradu Vladimir Magić objašnjava da će nakon tri i pol godine vjernici, oni stariji kao i oni koji su se tu vjenčali sutra opet moći doći u svoj dom.

Pukotine u lukovima koje su nastale u zagrebačkom potresu dodatno je produbio petrinjski. Nastala su teža oštećenja na svodu, ali i južnom dijelu crkve koja je obnovljena uz nadzor restauratora i konzervatora.

"Svod i lukovi su bili najveći problem. Sve zidove je trebalo učvrstiti i povezati sa željeznom konstrukcijom za slučaj novog potresa", dodao je Magić.

Od nedjelje će crkva ponovno biti ispunjena vjernicima. No, neslužbeno doznajemo iz Vlade da unatoč tome ograda na Markovu trgu i dalje ostaje.

"Vjerojatno će se modificirati ograda tako da se propuštaju vjernici, a zadrži kontrola institucija. Vjerojatno će se pojačati i policijski nadzor, ne samo na Trgu svetog Marka već i u ostalim dijelovima grada zbog sve većeg broja turista i zbog raznih manifestacija", govori stručnjak za sigurnost Bono Marjanović.

Od napada na Banske dvore u listopadu 2020. na Markov se trg može samo preko policijskih punktova ako za to imate dozvolu ili ste tamo najavili prosvjed.

To je iznenadilo brojne turiste.

"To je malo čudno, ali lijepo je izvana, lijepo je vidjeti i božićno drvce, drago nam je da smo to barem vidjeli", priznala nam je Karolin koja je do Zagreba potegnula iz Londona.

Zagrepčanin Nikola smatra da ovakvo što nije utemeljeno i da je riječ zapravo o političkoj odluci. "Nema niti jednog razloga da se ne otvori", govori nam.

No, sada će na Markov trg moći i vjernici kako bi prisustvovali misama koje će se održavati tri puta nedjeljom i u 18 sati svakim radnim danom.

Na pitanje imaju li ograde onda više smisla, stručnjak za sigurnost kaže da nije na njemu da to određuje, već na onima koji imaju uvid u sigurnosne dokumente u kojima možda negdje stoji da postoji sigurnosna ugroza.

"Ali ograda kao takva mislim da gubi smisao", dodaje.

A Markov trg do tada ostaje redovito ispunjen brojnim službenim automobilima političara kojima dolazak u vladu ne remete više ni novinarska pitanja.