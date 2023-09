više je scenarija Vladajući se lome oko datuma izbora, a čini se da su i prelomili: Žele se izbjeći problemi s Milanovićem?

Kako doznaje RTL Danas - HDZ je u ovom trenutku najbliži odluci da se parlamentarni izbori održe na proljeće. Neslužbeno, kako bi izbjegli probleme s Milanovićem jer predsjednik raspisuje izbore. No, Milanović im već radi probleme oko datuma. Prema prvom scenariju izbori bi se održali već ove godine. Ali to je najmanje vjerojatan jer treba donijeti Zakon o izbornim jedinicama i proći 6 mjeseci od donošenja. Prema drugom scenariju izbori bi bili u rujnu ili listopadu iduće godine, kada bude jasno hoće li premijer Plenković dobit neku funkciju u EU institucijama. A treći i najvjerojatniji scenarij, što doznajemo od vrha HDZ-a, kaže da će izbori biti na proljeće, prije euro izbora. Sve nam to neslužbeno kažu u HDZ-u. Do službene odluke trebalo bi proći još nekoliko mjeseci