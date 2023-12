TROJE OZLIJEĐENIH Vlasnici autoservisa u šoku. U trenutku eksplozije u njemu bio i njihov sin: 'Zvučalo je kao sudar'

Vlasnici servisa nisu htjeli pred kamere, no bili su šokirani. Ni oni ne znaju što se točno dogodilo i kako je došlo do eksplozije, no inspekcija rada provjerava sve okolnosti