Svakog ljeta ista priča. Dok vlasnici uživaju na godišnjem odmoru, skloništa za životnije se pune. Tamo završava samo dio napuštenih ljubimaca koji su imali sreće da ih netko na vrijeme pronađe.

"Imamo ogroman porast prijava napuštenih pasa, što na cestama što štenaca koje je netko izbacio, kuje koje su se okotile pa sve zajedno su negdje ostavljeni, stvarno veliki broj", ističe voditeljica Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba Tatjana Zajec.

Iako Zakon o zaštiti životinja za to propisuje novčanu kaznu od dvije do četiri tisuće eura, vrlo rijetko netko zaista i bude kažnjen. Zajec ističe da se zna da DORH radi na tome i da postoje neke kazne, ali što se napuštanja tiče smatra da se to na sudovima sve oprašta.

Mnoge su mogućnosti kojima se takav scenarij može spriječiti, od privatnog čuvanja do sve brojnijih hotela za ljubimce. Jedan takav otvoren je prije nešto više od godinu dana. Iza njega stoji mladi bračni par, koji već sad ima listu vjernih mušterija.

"Kada ljudi odlaze na put mogu nama ostavit svoje peseke i znaju da neće biti cijelo vrijeme sami i da će biti paženi i maženi", ističe vlasnica hotela za pse Sandra Paović. Dodaje da imaju i vrtić za pse odnosno dnevno čuvanje. "Imamo i hotel za spavanje i imamo prekrasan i jako kvalitetan salon za pse gdje ih kupamo i uređujemo", ponosno kaže.

Baš kao u pravom vrtiću o njima se brinu tete čuvalice, a svaki pas prolazi prilagodbu i upoznavanje.

Njezin suprug Danijel Lazov dodaje da je u hotelu cijeli dan neka akcija. "Tete su s njima, imamo i svoj park ograđeni, ali vodimo ih i u šetnje Jarunom", prepričava. Leda Vidošević, jedna od radnica u hotelu, otkriva da se tu zapravo radi i o učenju pasa, korigiranju pasa, igranju, ali i zanimaciji i mažnji.

U hotelu mogu boraviti od tek nekoliko sati do najviše mjesec dana. Najviše posla imaju ljeti i tijekom sezone skijanja, ali potražnja raste i u ostatku godine. "Ljudi inače to trebaju, idu na konferencije, poslovne puteve, obiteljske", navodi Paović.

Iako je ovakva vrsta smještaja sve popularnija problem je nedovoljan kapacitet, ali i cijene. One se kreću od 30 do 40 eura po danu.

To se čini puno Ini iz Zagreba. "S obzirom da ljudi znaju otić na odmor po dva tri tjedna i još većina njih plaća i sebi smještaj pa još i za psa toliko", priznaje nam. Zagrepčanka Ema dijeli njezino mišljenje. Ni ona nema praksu svog ljubimca ostavljati u hotelu jer joj je to preskupo.

Za vlasnicu hotela za pse ovo je ipak sasvim razumna cijena. "Kad uzmemo apartmane i hotele za ljude gdje se apsolutno ništa ne nudi osim spavanje smatram da je 30 ili 40 eura po noći i cijelom danu nije veliki iznos za odvojiti", priča nam Paović.

Imajući to na umu, u zamjenu za samo nekoliko kava na rivi i svom ljubimcu možete osigurati ljeto iz snova.