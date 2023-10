Naša reporterka Katarina Brečić razgovarala je s vlasnikom tvrtke Drava International Zvonkom Bede koji odbacuje optužbe da u pogonu imao više otpada od registriranong te je najavio da će tužiti osječko-baranjskog župana Ivana Anušića koji je podnio kaznenu prijavu protiv Bedea zbog požara u tvrtki.

Jeste li znali da će se radnici okupiti i dati vam podršku prosvjedom?

Ne, čak sam bio protiv toga zato što situacija nije dobra. Ovakve pojave u ovoj situaciji nisu dobre, prije svega zato što još ni istraga nije napravljena. Ako ja budem kriv, kriv sam. Ali mislim da je požar podmetnut i to ljudi znaju.

Tko ga je podmetnuo?

To netko drugi mora odrediti, ne ja.

Imate li neke neprijatelje?

Nemam ja neprijatelje, pogledajte samo radnike koji su prsvjedovali i dali podršku. Jesam ih ja mogao nagovoriti na prosvjed?

Treći je dan požara, ne može se još uvijek ugasiti, što kažete?

Požar je požar, ali zašto ga nisu ugasili ne znam. Nisam stručnjak za vatrogastvo. Koji to rade valjda rade kako treba - požar je bio i u Zagrebu i Rijeci, pa se nisu radili takvi cirkusi.

Župan Anušić podnio je danas kaznenu prijavu?

Pa neka podnese, što da ja radim, mogu i ja protiv njega isto i ja ću podnijet kaznenu prijavu protiv njega. I za njega i za meneisti zakoni vrijede. Samo što je on sada u malo boljoj poziciji, ali vidjet ćemo na kraju kako će to biti. Ja nisam nikog napadao, nisam ništa napravio, radimo po zakonu i propisu. Imao dozvole. Ova lupetanja oko količina, to nije normalno. Pa u Dravu nije ušla kila materijala koji nije odvagan i koja nije u papirima. Demantiram sve totalno.

Nije točno što se govori o pola tone (nelegalnog otpada)?

Ma ni i 500 tisuća tona, to su gluposti. Mi smo lani imali ukupan ulaz od 26 tisuća tona otpada koji ide na reciklažu. Izvezli smo robe i prodali 28 tisuća tona. O čemu pričamo. Drava radi 16 godina uzela 26 tisuća tona, to bi bilo 400 tisuća tona