Vlasnik tvrtke: 'Mislim da je požar podmetnut. Ne vidim puno naših grešaka, zašto bi Osječani bili bijesni?'

Vlasnika tvrtke u kojoj je sinoć izbio katastrofalni požar, Zvonka Bedu, nazivalo se 'slavonskim kraljem plastike'. Ovo je već treći incident iste tvrtke. Najtragičniji, onaj iz 2011. odnio je život 32-godišnje radnice Danijele Valkai.

Osim toga, u veljači 2015. je izbio požar u Dravi Internationalu u kojem nije bilo ozlijeđenih, a vatrogasci su u studenom 2016. gasili požar između dvije hale te tvornice.

Vlasnik je ekskluzivno stao pred kamere RTL-a Danas, a s njim je razgovarao Mario Jurič.

Gospodine Bede, recite nam znate li što je uzrok požara?

Uzrok je, ne znam i mogu samo pretpostavljati. Ja pretpostavljam da je to podmetnuto, jer to se u ovim temperaturnim uvjetima koji su bili noćas od 12-ak stupnjeva Celzijausovih plastika ne može zapaliti.

Tko bi to podmetnuo?

Ne znam, to treba netko drugi utvrditi.

Smatrate li se odgovornim za ovo sve?

Smatram se odgovornim koliko sam odgovoran. Ja sam odgovorna osoba i sigurno sam odgovoran, ja ne bježim od odgovornosti, ali mi radimo po svim pravilima i propisima Republike Hrvatske. Imamo valjane dozvole za otpad, za preradu, za sve… Ne vidim ja tu baš puno naših grešaka. Svagdje ima grešaka znate kako je, čim se radi tad se i griješi. Ja mislim da je ovo bilo dosta solidno rađeno i ne smatram da bi mi trebali sada snositi neke konzekvence. Ne znam, vidjet ćemo.

Ali, gospodin Vulin kaže kako treba istražiti način na koji su se deponirali milijuni tona plastike, da je to sve zatrpano i nabacano?

Ma gdje milijuni tona, nema tu milijuna. Pazite sad ide priča svakojaka. Mi imamo dozvolu za 20 tisuća tona plastike da možemo ovdje deponirati. To nije otpad, to je sve sirovina, mi ovdje prerađujemo, znači od boca koje prerađujemo radimo sirovinu od te sirovine pravimo gotove proizvode koje izvozimo po cijeloj Europi. Nema tu sad nikakvih milijuna tona, odakle to.

On (op.a Vulin) kaže da je sve natrpano?

Natrpano… Kako drugačije možeš to raditi? Mi radimo dvije, dvije i pol do tri, tri i pol tisuće tona mjesečno mi prerađujemo. Mi moramo imati za dva tri mjeseca zalihe.

A je li to po zakonu?

Pa je, ako je 20 tisuća tona dozvoljeno držanje na deponiju, onda je.

Ovo je četvrti incident?

Nije četvrti nego je treći.

Ali u jednom incidentu je stradala jedna gospođa?

Ne, to nije bilo uopće na ovoj lokaciji. To nema veze s tim. To nije bilo tu, to je bilo na lokaciji Drava u gradu. To nema veze s tim.

Ali Vi ste vlasnik tvrtke?

Jesam, ali nisam ništa… To je prošla istraga i sve i nisam imao nikakve posljedice.

Jeste li spremni snositi kaznenu odgovornost?

Ako budem morao, normalno da sam spreman.

Je li vas posjetila policija?

Policija je tu skoz, vidjet ćemo… Nismo još ništa razgovarali, nisu ispitivali. Kažem, ali što ako ja sad dođem i vama potpalim kuću i vi idete u zatvor? Kako to može biti? Teško, ali dobro vidjet ćemo, ne mogu prejudicirati ništa. Situacija je takva kakva je, vidjet ćemo…

Građani su bijesni, što im Vi poručujete?

Građani Osijeka, pa zašto bi bili bijesni?

I mještani ostalih mjesta, zatvorene su ceste, odsječene kuće…

Ova ostala mjesta su sad već, to je drukčije… Vidite da se već raščistilo, dolje nema ništa. Ja se slažem s tim, međutim mjerenja zagađenosti zraka koja su provedena i mislim da je sasvim u redu sve. Koliko ja imam informaciju ne radi se o nikakvom zagađenju.