nakon suda Vojko V i Grše za Danas: 'Pjesma Mamići nije pregruba, to je smiješno. Dio je hip hopa'

Reperi Vojko V i Grše našli su se na Općinskom sudu u Splitu zbog tužbe Zorana Mamića za klevetu. Sporni su stihovi pjesme Mamići u kojoj se spominje konzumacija kokaina. No glazbenici su na prvom ročištu izjavili da se ne osjećaju krivima, a očekivano Zoran Mamić kao bjegunac od hrvatskog pravosuđa - na sudu se nije pojavio. Vojko V za Danas kaže da je situacija zanimljiva i da nije očekivao tužbu, ne smatra da je pjesma pregruba. "To je hip hop, da izvođači paze što govore stalno ne bi mogli ništa ni reći", tvrdi.. Grše navodi da mu je sve to smiješno, da je to umjetnička sloboda, dio hip hopa. "Smiješna i nepotrebna situacija", kaže. Upitan misli li da će se Mamić pojaviti na sudu, kaže kako ne zna, da će vidjeti. Podsjećaju kako pjesma ima milijune pregleda.