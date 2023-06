Ivani Ivandi Rožić svoju stranu ispričao je i vozač BMW-a Ivan Marković u kojeg se jurilica zaletjela. 22-godišnji mladić na car meetu je bio drugi put u životu. Ovaj put s djevojkom i to na godišnjicu veze.

Kako se osjećaš?

Dosta bolno. Ja sam najbolje od svih njih i prošao ali ozljede su tu koje jesu.

Kako je izgledao taj trenutak?

Trenutak je šokantan. Stojiš u autu, u tom si trenutku došao u taj prolaz što nisam htio, igrom slučaja dođeš tamo, staneš, vidiš da ti dolazi auto iz kružnog toka i čekaš da prođe. Ja sam htio proći ravno, čekao sam prijatelja s kojim se nisam dugo vidio, dogovorili smo se naći tamo, ja tamo nisam često bio. U tom trenutku stajem vidim da auto dolazi iz kružnog toka, i rekao sam pričekat ću da prođe i u tom trenutku netko mi je došao do vrata i pitao me nešto za auto. Čujem škripanje guma i vidim samo automobil koji brzinom dolazi u mene i to je sve čega se sjećam.

S tobom u autu su bile još dvije osobe?

Ne, jedna. Cura samo. Ona je trenutno u bolnici ali trebala bi sutra na kućnu njegu.

Gdje je automobil, te u kakvom je stanju?

Automobil je trenutno na policiji još uvijek. Po mojoj procjeni je totalka.

Poznajte li se međusobno?

Ja tamo jako malo ljudi znam pošto nisam često tamo, meni je ovo drugi put da sam došao, u godini dana drugi put. Prvi put sam vidio dečka ali ne znam ga osobno.

Kako izgleda taj car meet?

Većinom ljubitelji automobila dođu na okupljanja. Prije svega da se druže, izmjene iskustva o automobilima, svatko ima nešto što voli. Svako sređuje auto kako voli. Tu ulazi u raspravu da se organiziraju utrke, ne to nije istina, istina je da možda ima ljudi koji žele ispasti frajeri.

Je li ovaj mladić htio ispasti frajer?

Htio se vjerojatno dokazati. Ja ne želim ulaziti u to što je on namjeravao, to nije na meni da ja sudim. Napravio je pogrešku, nastradali smo svi koji smo bili tamo, tako da odgovarat će.

Je li on prije nešto rekao?

Ne znam. Ja sam u tom trenutku došao tamo i nisam znao što se događa s tim dečkom koji je vozio auto.

Na snimci se vidi da je jedna osoba letjela u zrak?

Da, da, ta osoba je letjela preko mog auta, mislim da je čak bila ispred mog auta prije što se on zaletio.

Što kad se to dogodilo?

Kad sam ja vidio da auto ide prema nama, curu sam povukao k sebi jer sam vidio da ide u nju. Auto u tom trenutku udara, ja sam udario glavom, vrata nisam mogao u istom trenutku otvoriti, nego mi je netko otvorio vrata, izašao sam van i vratio sam se do auta i nisam znao ni gdje sam ni što sam, samo sam vikao da mi netko curu izvuče iz auta jer ja nisam mogao.

Jesi ti bio u automobilu zato što ste tek došli ili ste iz automobila gledali?

Mi smo se htjeli parkirati negdje drugdje ali nije bilo mjesta. U tom trenutku, u tom prolazu smo stajali i čekali da taj automobil prođe, da mi možemo nastaviti kretnju.

Kako su reagirali tvoji?

Nisam znao gdje mi je mobitel, ruke ti se tresu, tražiš mobitel, dokumente u razbijenom autu. Zoveš jedno, zoveš drugo, brata, sestru kažu krećemo. Strka i panika.

Što s autom?

To ćemo vidjeti kada dođe. Kolika je šteta, to je sada manje bitno. Najbitnije da su svi dobro i da će svi s malim posljedicama izaći.

Kažeš da je dosta toga u medijima krivo?

Ako imaš skupocjeni automobil, dođeš tamo, slikaju se, tu nema divljanja. Nema nikakvih trka, za trke imaju staze i to je to.

Kako je tvoje mišljenje o svemu. Hoćeš opet ići?

Mislim da ne, i ovako nisam išao puno puta, tako da ne. Želim svima poručiti da se paze i da ne luduju s automobilima jer vidi se što se desi kad se izgubi kontrola nad automobilom.