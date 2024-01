Novi napad na ZET-ovce! Skupina maloljetnika, uglavnom djevojčica u dobi od 13 do 15 godina, ničim izazvana srušila je na pod vozačicu autobusa i divljački je mlatila.

Nakon što su je iscipelarile, došla je hitna, unutarnja kontrola ZET-a i policija koja traga za počiniteljima. Incident se dogodio na liniji Črnomerec-Gornja Bistra. Drugi je ovo napad i premlaćivanje vozača ZET-a u manje od mjesec dana. Udruga sindikata vozača i prometnih radnika izborila se da se napadi na vozače vode kao napadi na osobe od javnog interesa, ali iz Sindikata smatraju da se taj zakon ne primjenjuje dovoljno dobro.

"To su djevojčice i jedan dječak u dobi od nekih 13 i 14 godina. Kad sam otišla do zadnjeg kraja autobusa i zamolila ih da napuste vozilo, dečko se baca na leđa i cipelari me s nogama i rukama i lupa po meni", kaže vozačica ZET-a.

"Imali smo napad na kontrolora karata s nožem prije neka dva mjeseca, gdje je napadač imao 74 godine – i mi vidimo da su tu napadi od 14 do 74 godine i nikako se ne smije događati da se takvi brutalni napadi događaju", kaže predsjednik Sindikata ZET-a, Dražen Jović.

"Novčane kazne su takve kakve jesu, naravno one postoje no vjerujemo da ozbiljna kaznena odgovornost tu nosi puno veću težinu i na tome inzistiramo", dodao je predsjednik Uprave ZET-a, Marko Bogdanović.

Cijelu ispovijest pogledajte u RTL-u Danas od 19 sati.