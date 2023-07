MODERNIZACIJA PUTNIČKOG PRIJEVOZA Vozili smo se prvim modernim elektromotornim vlakom HŽ-a. Do sredine 2025. dobit ćemo još 18 novih vlakova

U promet od Zagreba do Siska pušten je prvi regionalni vlak sufinanciran europskim novcem. Do sada je isporučeno 11 takvih elektromotornih vlakova, ali za gradsko-prigradski prijevoz. Vlak može primiti oko 400 putnika. Novi vlakovi prometovat će po većem dijelu kontinentalne Hrvatske, ali i do Rijeke. U vožnji od Zagreba do Siska, koja je trajala 40-ak minuta bio je i ministar EU fondova Erlić, a vlak je dočekao župan Celjak. O značaju ovog projekta naša reporterka Kristina Čirjak razgovarala je s predsjednikom Uprave HŽ Putničkog prijevoza Željkom Ukićem koji je poručio da do 2025. trebaju dobiti još 18 novih vlakova. Istaknuo da je ovo vlak koji uglavnom prometuje na elektrificiranim prugama. U teoriji postiže brzinu do 160 kilometara na sat što će u praksi biti teško s obzirom na stanje u kojem je infrastruktura.