Suprotnim smjerom i to po autocesti. Bili su to ovaj tjedan nestvarni prizori. Nažalost, nije to rijetkost. Jer, nadzorne kamere s hrvatskih prometnica često otkriju nevjerojatne scene s ceste. Policija stalno apelira - pazite kako vozite.

"Ljudi moraju biti svjesni da je vozilo velika opasnost u smislu ako niste koncentrirani u vožnji, ako ne poštujete prometne propise, a tu prvenstveno mislim na poštivanje ograničenja brzine, vožnju da ne upravljaju pod utjecajem alkohola, droga, lijekova ili ako su u takvom psihofizičkom stanju da sa sigurnošću ne mogu upravljati, bolje stati i odmoriti i dalje krenuti", poručuje Tihomir Drobec, policijski službenik Službe prometne policije PUZ-a.

Po podacima MUP-a najveća naplaćena kazna u prometu prošle godine je 94 tisuće kuna. U posljednje četiri godine privremeno je i oduzeto 670 vozila. Najviše u Zagrebu - čak 131. No, trajno njih samo 72.

"Poražavajuće je da pravosuđe pogoršava stanje sigurnosti cestovnog prometa, jer mnogi znaju da ako ih policija i evidentira i procesuira da će biti oslobođeni uz pravosuđe", govori Željko Marušić s Prometnog fakulteta u Zagrebu.

Marušić stalno upozorava - čim naši vozači pređu granicu i uđu u Sloveniju i Austriju maksimalno paze, za razliku od Hrvatske.

"Zato što znaju da će za prekršaj biti kažnjeni i da će kroz pravosuđe proći pravedno, da se ne će moći izvući", dodaje Marušić.

Kazne u našoj zemlji nisu blage. Od prvog siječnja su u eurima, tako se primjerice za vožnju u suprotnom smjeru, prekoračenje brzine, crveno na semaforu, bijeg s nesreće predviđa kazna čak i do 2650 eura.

Jedan od češćih, ali iznimno opasnih prekršaja je vožnja u alkoholiziranom stanju. Prošle godine rekorder je imao 4,29 promila i to na biciklu.

Koliko je alkohol opasan i prikazuje mutnu sliku najbolje pokazuje i edukativna soba gdje je i simulator vožnje s kojim možete isprobati kako to izgleda.

"Ono što je najbitnije može se vidjeti koliko je to opasno, nisu te naočale realan prikaz, ali nađu se u tim nekim situacijama jer svi mi mislimo za sebe da možemo precijeniti svoje mogućnosti", objašnjava Rino Duboković, vlasnik Muzeja mamurluka.

Ako vam policija u krvi izmjeri od 0,5 do jednog promila - prijeti vam od 390 do 660 eura. Do 1,5 čak 1990 eura. Kada su u pitanju prometne nesreće sa smrtnom posljedicom - glavni je razlog - brzina. Prošle godine zabilježeno je više od 32 tisuće nesreća. Poginulo je 275 osoba, među njima osmero djece.

Najviše tragedija događa se ljeti - od lipnja do kolovoza jer tada je u Hrvatskoj i velik broj stranih vozila i vozača.