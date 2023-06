Vrhunac toplinskog vala očekuje nas u četvrtak: Živa neće pasti ispod 20 stupnjeva niti tijekom noći

Ako toplinski val definiramo malo jednostavnije, kao i u većini zapadnih zemalja, kao razdoblje od barem 5 dana uz temperaturu barem 5 stupnjeva višu od prosjeka, onda nam je toplinski val krenuo već jučer. No, vrhunac, kako god taj val definirali, očekujemo na kopnu tijekom četvrtka i petka. Živa će se u termometrima u najtoplijem dijelu dana penjati preko 33 Celzija, a u četvrtak nerijetko i do 36, moguće na širem karlovačkom području i više od one naše tjelesne temperature.

No, problem te vrućine nije samo u dnevnoj temperaturi, nego u takozvanim tropskim noćima koje očekujemo od srijede do petka. Naime, temperatura se tada ne spušta ispod 20 Celzija ni tijekom noći. Teško se tada odmara, uopće spava, a taj toplinski stres se samo akumulira, osobito što su takve prilike na kopnu znatno rjeđe nego na moru.

Na Jadranu će maksimalci ipak biti malo blaži, što zbog maestrala, što zbog samog mora, koje je doduše iznadprosječno toplo za doba godine pa će i sparina ovdje biti izraženija i činit će se podjednako vruće kao i unutrašnjosti.

No, tropske noćne uvjete ovdje već imamo neko vrijeme, osobito u Dalmaciji i na krajnjem jugu zemlje.

Do petka će se postupno povećavati opasnost djelovanja te vrućine i akumulirane topline na naš organizam, bit će ona u dijelu zapadne unutrašnjosti i na jugu čak visoka. Srećom, bit će ovo razmjerno kratak val vrućine, ali će prilično naglo i snažno stići svome kraju. Naime, na ovu vrućinu i sparinu, kada dodamo prodor hladnog zraka koji očekujemo u petak poslijepodne, imamo pravi recept za snažne oluje i grmljavinska nevremena. Njih će gotovo sigurno biti na kopnu, najprije na zapadu, zatim u noći na subotu i drugdje, i to vrlo često praćenih tučom i jakim, nakratko čak olujnim udarima vjetra i nagli pad temperature! Bit će osjetno svježije u subotu, maksimalci i 10-ak stupnjeva niži. No, ubrzo opet toplije, ali nešto primjerenije, ili bolje rečeno prosječnije ljetne prilike.