'Vučić arogancijom pokazuje moć, tako se udvara biračima. Pitanje nestalih? Hrvatska je u pravu'

Prvi rezultati bit će poznati oko 21:30. Naravno, to će biti prvi obrisi rezultata izbora u Srbiji. Izlaznost je jako dobra. Posljednji podaci o izlaznosti govore da je ona puno bolja na nivou cijele Srbije, ali isto tako i u Beogradu, rekao je reporter Mario Jurič koji je razgovarao s bivšim zamjenikom premijera Srbije - Žarkom Koraćem.

"A ovo su opozicija očekivala da će ovo biti nokaut izbori kako se to zove, tj. da će pasti Vučić, ako ne u Srbiji, onda svakako u Beogradu. Ostaje da vidimo, ja sam pesimist bio. Nažalost, nisam to puno naglašavao jer to destimulira Vučićeve protivnike. Mislim da je Vučić u jednoj teškoj političkoj situaciji. On je zato izbore raspisao prije svega u pogledu Kosova i njega i ako dobije izbore, odmah ga čekaju iza ugla. Kako kod nas kažu, čeka ga kosovski problem. Zapad je riješio da to završi i prije svega ne samo sad s obzirom na Rusko ukrajinski rat, nego i rat na Bliskom istoku. Posljednje što želi Europa je rat. Dakle, ovi izbori su vrlo važni. Hoće li će on ostati, onda će nastaviti Europska unija, s tim da radi ili će doći neka druga ekipa na vlast s kojom će moći mnogo lakše i bolje da se sporazume."

Današnji razgovor s njim nije protekao baš u nekom lijepom tonu. Ali je li on možda zbog toga nervozan?

"On je uvijek arogantan, on time pokazuje svoju moć. To je, za razliku od poznatog američkog predsjednika koji rekao govori tiho i nosi veliku batinu sa sobom. On to na arogancijom koji pokazuje posebno prema hrvatskim medija i hrvatskim novinarima. On se zapravo udvara. To je poruka ne vama, nego njegovim biračima njegovom biračkom tijelu i on tom arogancijom želi da demonstrira moć da se nije uplašio. Stari Vučić je tu."

Svoje mjesto u vlasti, traže i Hrvati. Ovdje u Srbiji kažu da žele jedno mjesto u parlamentu, koliko je to realno?

"To je, Mislim da je realno. Oni su na listi koja ima takozvani prirodni cenzus. U prošloj Vladi je ministar za manjine bio predstavnik Hrvatske zajednice u Srbiji i ja vjerujem da će Vučić to učiniti. To je dosta vješto s njegove strane, jer kad se zategnu odnosi s Hrvatskom manje, više su stalno zategnuti o kojoj je riječ o čemu vi pričate. Vaš predstavnik je u Vladi."

Niz je pitanja koje mora Hrvatska i Srbija moraju Hrvatska i Srbija riješiti, a jedno od njih je pitanje nestalih. Može li se to dogoditi u idućim godinama da se to pitanje napokon riješi?

"Ja smatram da je to prije svega humanitarno pitanje, to po meni uopće nije političko. Ono je samo po sebi i političko, ali to nije prije svega humanitarno. Ljudi imaju pravo znati gdje su im poginuli, sahranjeni, umrli. I Srbi, ne samo Hrvati. I to je skandal da se Srbija do sada time nije bavila. To je Hrvatska potpuno u pravu. Ja smatram da se Vučić time neće baviti dalje. On ne vidi. On se bavi samo onim što mu donosi neke poene u ovoj javnosti, njegovom biračkom tijelu. On će, svakako se baviti Kosovom i dosta lošom ekonomskom situacijom u Srbiji, a bojim se da kad se ovi izbori završe, njegova popularnost će ipak biti okrnjena. To mi je važno da kažem, nešto se mijenja u Srbiji. Ja sam dugo u politici. Vidim sve više ljudi koji vrlo teško podnose 11 godina njegove vlasti, njegove arogancije i pošteno govoreći njegove nesposobnosti kao političara."

Je li onda ta promjena došla i do Beograda? Može li se to vidjeti nakon ove izborne noći?

"Iskreno govoreći, ja se pitam, ja sam glasao tu u centru grada, nije bilo puno ljudi koji su izašli. Ta ideja, da bi on mogao izgubiti, Beograd zasniva se na tim protestima, da je bilo i po 100 tisuća ljudi na ulici i vjera da ipak da taj politički trenutak nije nestao. Svakako će biti slabiji u Beogradu nego na nivou cijele Srbije."