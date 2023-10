Penava ne odustaje od svog scenarija za Vukovar, u Škabrnji pobuna - skupljaju potpise da SDSS-ovci ne dođu

Uoči blagdana Svih svetih, vijenci i svijeće izaslanstava na Mirogoju i u Vukovaru koji bi barem 18. studenog trebao biti mjesto jedinstva, a ne podjela. Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava od svog scenarija ne odustaje i još je jednom zamolio sve one koji ne podržavaju HOS i Vukovar da ne dolaze.

Kaže - "licemjerno je klanjati se žrtvi Vukovara, a ne i pripadnicima HOSA-a koji su dio te žrtve". Za HDZ to je čista politizacija, pa Gordan Jandroković predsjednik Sabora poručuje: "Ne mogu shvatiti one koji na žrtvi Vukovara žele političke bodove, a to ovo i jest". I to bodove na uštrb HDZ-a, smatraju u SDP-u čije će izaslanstvo i ove godine biti dio kolone.

Predrag Matić, branitelj Vukovara i bivši ministar branitelja, ovo također vidi kao provokaciju. "Veliko 'U' još im samo fale velike uši. To je njihov način kako se boriti s HDZ-om, ali za to ne bi trebao ispaštati Vukovar", kaže Matić. Vukovar je 2020. zakonom proglašen mjestom posebnog pijeteta, a osnovano je i Vijeće za domovinski pijetet, dok je Ivan Penava još bio član HDZ-a. Tada na zakon primjedbe nije imao. "Vijeće za pijetet je dio mog ureda no kroz taj zakon se povuklo nešto na što sam upozoravamo ministra nekoliko puta da ne preuzima kolonu sjećanja, odnosno ukrade je Vukovaru", govori Penava.

Ministar obrane Mario Banožić ne štedi riječi kritike na račun Penave: "On je već dulje vrijeme običan politički kockar koji gubi i bilo je pitanje dana kada će Vukovar založiti na stol". Predsjednik Sabora Gordan Jandroković kaže: "Događa li se HDZ-u da im Penava radi što su oni SDP-u 2013. godine. Ne, to evidentno nije ista situacija." Vijeće za pijetet će se održati u petak, na njega Ivan Penava neće doći.

No hoće načelnik Škabrnje, čiji ratni zapovjednik obrane poručuje pripadnici SDSS-a na obilježavanju u Škabrnji da nisu dobrodošli. Skupljaju se i potpisi za peticiju koju će uputiti uredu Predsjednika i Vlade i Saboru. Marko Miljanić, ratni zapovjednik obrane Škabrnje kaže: "...Nisu nam dobrodošli jer nikada nitko iz redova SDSS-a nije došao i ispričao nam se za ono što se događalo". Prošle je godine premijer u pratnji potpredsjednice vlade iz redova SDSS-a položio vijence u povodu Dana sjećanja, a dio mještana okrenuo joj je leđa.

"Nadamo se da neće doći doveo je na prevaru prošle godine Plenković u mraku... prikupljamo i potpise za peticiju da nas ostave pripadnici SDSS-a ovih dana barem zaobiđu i ostave na miru", kaže Miljanić. U petak na sastanku vijeća za pijetet predstavnici Škabrnje - to će doznajemo zatražiti i službeno.