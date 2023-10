Vulin za Danas: 'Potpuno gašenje požara očekujemo kroz nekoliko dana.' Glavni dio bit će gotov do jutra?

Reporter RTL-a Bojan Uranjek o buktinji u Osijeku razgovarao je s načelnikom Stožera civilne zaštite, Draganom Vulinom.

Kakva je situacija sa zdravstvenom ugrozom građana Osijeka i prigradskih naselja?

"Što se tiče grada Osijeka, vjetar je puhao tako da je sav dim nosio južno od ove lokacije, nije dim išao u područje grada Osijeka i naše dvije mjerne stanice nisu mjerile poremećaj u kvaliteti zraka. Upravo je u tijeku mjerenje kvalitete zraka na još dvije lokacije na području grada Osijeka i to mobilnim uređajem. To će pokazati i dati još malo bolje rezultate. Sve one općine i naselja južnije su značajno više ugrožene nego sam grad Osijek."

Što će biti s vjetrom, njegovim intenzitetom i smjerom?

"Za sada nema najava o promjeni, vjetar zadržava ovaj smjer i zbog toga smo i za područje samog grada pozvali za oprez jer vjetar u svakom trenutku može okrenuti smjer i sve čestice i dim donijeti iznad grada Osijeka."

"Izdimljavanje i potpuno gašenje požara očekujemo da će biti gotovo kroz nekoliko dana, a onaj glavni dio vjerujem da će biti gotovo kroz nekoliko sati, odnosno već sljedećega jutra."

Cijeli razgovor pogledajte u videu: