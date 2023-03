Warner Bros Albertovu igračku proglasio najboljom! Sve je krenulo iz kuhinje

Naizgled mala STEM igračka zaplijenila je veliku pozornost u svijetu, Albert Gajšak se vratio iz Praga gdje je primio prestižnu nagradu.

Na pitanje, je li primio poslovnu ponudu ili poziv iz Amerike, kaže da još nije.

"Ali čekamo sada i to. Ali, da, super stvar. Za one koji ne znaju dobili smo kipić od Warner Brosa za naš proizvod Batmobile", govori nam.

Pojašnjava nam u čemu je tajna. "Cijela poanta je da se proizvod sastoji od dva glavna djela - od autića i od kontrolera. Autić u sebi ima hrpu elektronike, uključujući dual core procesor i poseban još jedan procesor za procesuiranje slike, kameru, mrežu, wifi, bluetooth, napajanje i sve to, a kontroler ima na sebi još kontrole, možete vidjeti što se događa, a možete ga kontrolirati i raditi različite stvari. Ono što je posebno je da omogućuje djeci da nauče nešto o računalnom vidu, a to je inače kada računaju procesuiraju sliku s kamere i onda prema tome radi nešto pametno", govori nam.

I to se svidjelo Warner Brosu. Kaže, čudo je što su to uopće napravili jer se od Warner Brosa ne može samo tako uzeti intelektualno vlasništvo. "Pogotovo ne za jednog od najpoznatijih super junaka na svijetu i onda napraviti svoj proizvod, tako da mi već 3 godine radimo na tom proizvodu", rekao nam je.

A sve je krenulo od igrače konzole. "Ja sam to radio sam nekoliko godina u svojoj kuhinji kad sam živio s roditeljima još u srednjoj školi i razmišljao sam da bi mogao to prodavati na internetu jer sam shvatio da potencijalno postoje i drugi ljudi na svijetu koji razmišljaju slično kao ja, da im je bilo dosadno u školi i da su htjeli nešto raditi vlastitim rukama. Ispada da 5 godina nakon pokretanja, postoji jako puno kupaca kojima su naši proizvodi interesantni, prodali smo preko 80.000 naših proizvoda, većinom van Hrvatske po cijelom svijetu. Nisam ni sanjao da će to prerasti u takav nekakav biznis", otkriva nam put svog uspjeha.

Primjećuje da sve više djece i mladih u Hrvatskoj pokazuje interes za STEM i tehnologiju, ali kaže da to ne znači da svi moraju biti programeri", govori i dodaje da mu je drago što djeca imaju prilike za to. "Mislim da je to super jer je ispred nas jedna jako svjetla budućnost", poručuje.