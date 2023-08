I zadnja grupa hrvatskih navijača stigla je na ispitivanje. Među njima trebao je biti i najmlađi - 18-godišnjak inače, dijabetičar, ali sinoć mu je pozlilo.

"Sin je završio u bolnici. Zvali su iz veleposlanstva, kažu ima trovanje želuca i zasad je situacija dobra", kaže otac uhićenog hrvatskog navijača.

Obitelji uhićenih navijača u kontaktu su s hrvatskim ministarstvima. Traže da se njihovim sinovima omogući pravično suđenje.

"Apelirao sam prema kolegi da im se osigura maksimalna sigurnost, ono što mi kao standar imamo da isti državljani budu u istom zatvoru", rekao je Ivan Malenica, ministar pravosuđa.

Postoji mogućnost da Hrvatska traži preuzimanje slučaja.

"Kada je riječ o preuzimanju kaznenoga progona, riječ je o aktivnosti, odnosno komunikaciji koja postoji između sudova, ali zasad se o tome nije razgovaralo", dodaje Malenica.

Spreman je ići i u Grčku ako treba, a na konzultacije u Hrvatsku već stiže grčki odvjetnik Hrvata.

Grčki odvjetnik tvrdi da policija ima snimku ubojstva 29-godišnjaka. Kaže da je ubojica visok, krupan no ne vidi mu se lice.

"Jedan od njih je zabio nož u Michalisa. On je ubojica", kaže Vassilis Noulezas, odvjetnik troje uhićenih hrvatskih navijača.

Problem je kaže što policija nije uhitila AEK-ove navijače, koji su isto sudjelovali u sukobu.

"Naravno, da su i navijači AEK-a napadali Hrvate, trčali su, imamo snimku. Puno je nepravde, puno grešaka", smatra Noulezas.

Svim uhićenim je određen istražni zatvor. Kada i u koje zatvore idu, još se ne zna. Odvjetnici i dalje strahuju od osvete drugih zatvorenika. A što ih čeka, najbolje zna Olivera Ćirković koja je u grčkim zatvorima provela osam godina.

"To što je Grčka u EU, da se hrvatski narod ne nada da je to Europska unija. Sve ide usporeno, istraga jako sporo i aljkavo, i to što nema dokaza da se ne nadaju pretjerano, na grčkim sudovima lako možeš biti osuđen bez dokaza, a na drugom sudu postoji šansa da kazne padnu", poručuje Olivera Ćirković, bivša zatvorenica u grčkom zatvoru.

Olivera je književnica, nekada košarkašica, i pripadnica kriminalne skupine Pink Panther, roditeljima poručuje da ne paničare već da:

"Da se naoružaju strpljenjem ovo još nije ni počelo, trajat će do beskonačnosti. Oni svojoj djeci ne mogu pomoći nikako osim financijski, da imaju novac što više novca unutra i onda će lakše preživjeti i pritvor i zatvor", smatra Ćirković.

Nitko od Hrvata nije priznao ubojstvo, već samo sudjelovanje u sukobima. Tereti ih se za četiri kaznena djela i sedam prekršaja. Kod jednog Hrvata i Albanca su nađeni krvavi noževi na sklapanje. Ali policija nije potvrdila da su to noževi kojim je ubojstvo počinjeno.

"Želim pravdu za brata. Samo želim pravdu za brata", poručio je George Katsouris, brat preminulog mladića.

Ubijeni Michalis bio je strastveni navijač AEK-a. Ispraćen je žuto crnim bojama kluba, a njegovi roditelji zbog svega završili su u bolnici.

"Znala je da ide na stadion, davao je sve za AEK", rekla je Annoula, teta preminulog prije nekoliko dana.

Što se točno dogodilo tog ponedjeljka oko 22 sata - još nije potpuno jasno. Zna se da je oko sto do 150 Dinamovih huligana okružilo grčke i krenulo je udaranje palicama, bacanje kamenja, baklji.

Bad Blue Boysima su pomagali Panathinaikosovi navijači, a Dinamovci tvrde oni noževe nikad ne koriste.

U Atenu su došli rutom preko Crne Gore i Albanije - uočila ih je hrvatska policija, i javila Grcima, a crnogorske kolege dostavile i registracije 21-og automobila. No oni te dokumente nisu ni otvorili, što je razbjesnilo grčku javnost, i uslijedila je smjena sedam policijskih dužnosnika.

"Srpski turisti su došli iz centra Atene vidjeti što će se dogoditi i oni su znali. Svi su znali osim policije", rekao je stanovnik Atene.

Tenzije su se iz dana u dan podizale, a grčki mediji sve su podgrijavali. Čak je i glumac Rene Bitorajac koji u filmu Metastaze glumio navijača Dinama prikazan kao huligan.

Face su vidljive i da kojim slučajem imamo uplaćeno ljetovanje u Grčkoj sasvim sigurno ne bi otišli na putovanje iz opravdanih razloga", rekao je Bitorajac.

Uskoro se Bitorajac požalio da su počele stizati i prijetnje smrću iz Grčke. Da su Hrvati nepoželjni, dio Atenjana je pokazao, i na dan privođenja Bad Blue Boysa pred sudom, prozivajući državu.

Drugi dan, unatoč ogromnim mjerama osiguranja Bad Blue Boysa dočekala je i skupina navijača AEK-a tražeći osvetu.

Grčka javnost koja još nije prežalila smrt navijača prošle godine, sada traži pravdu. Hrvatski državni vrh osudio je huliganski događaj u Ateni, ali kaže predsjednik Milanović treba naći ubojicu.

"Da ih grčka vlast može držati svih sto to bi bilo krvna osveta", rekao je Milanović jučer.

"Svatko normalan osuđuje huliganizam, bili smo u kontaktu, ja osobno s grčkim premijerom", poručio je prije nekoliko dana Plenković.

Možda će sve biti jasnije nakon rezultata DNA analize uhićenih, čije prikupljanje je počelo jučer.