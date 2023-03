Za točno 4 dana u Istri kreće rušenje bespravnih 14 objekata. Imamo detalje

Tko si ne bi poželio komadić raja uz more, montirao kućicu i naprosto uživao? U Hrvatskoj je i to moguće. Bespravno, ali moguće.

"Od Darka doznajemo da se tu nitko ničeg ne boji, a i najavljena rušenja samo su, kaže, kap u moru", rekao je Darko iz Peroja i dodao: "Najviše su dobili zabrane koje su bile po par mjeseci i onda su kasnije sklonite i nastavilo se gradit".

"Građevinska inspekcija je nadležna u građevinskom području i ona do sad nije obavila svoj posao kako treba", rekao je Vili Bassanese, gradonačelnik Umaga.

Ali građevinska je inspekcija odlučila pokazat zube. Obišli su Istru, snimali dronom. Teren je čak obišao i glavni državni inspektor Andrija Mikulić. Rezultat – za četiri dana, točno na Dan žena, počinje rušenje prvih bespravnih objekata. Njih „čak“ 14. Tri kod Umaga, pet na rovinjštini i šest u Ližnjanu.

Načelnik općine Ližnjan Marko Ravnić istaknuo da svi koji bespravno grade znaju kako će to na kraju završiti.

"Mislim da je najveća pouka svih tih objekata koji se ruše da oni koji imaju namjeru ili su krenuli u bespravnu gradnju stanu s tim jer očito to neće baš dobro završiti", poručio je.

Ako bespravni graditelji sami ne uklonite objekte, to će učiniti Državni inspektorat na njihov račun. Istodobno se vode i politička prepucavanja.

"Zna se za tko je što nadležan znači baviti se kao što sam i naveo vatrogastvom , a biti piroman 20 godina mislim da vam više nitko ne vjeruje i dođete gasit bez vode", istaknuo je gradonačelnik Umaga.

"Ja nisam piroman dal je on, to ne znam, dal ima te sklonosti, ni to ne znam, ali je na vlasti od 2009. znači prošlo je 14 godina zašto on ništa nije poduzeo u gradu Umagu, a vidimo da će rušenje nekih nelegalnih zgrada početi upravo u Umagu", poručio je istarski župan Boris Miletić.

Zakon o legalizaciji, kaže Miletić, ovu je vrstu gradnje samo poticao.

"Loš zakon loša poruka poruka koja je rekla ljudima koji poštivaju propise da su štupidi a oni koji su to kršili da su legalizirali", poručio je Miletić

Peđa Grbin dio je odgovornosti svrgnuo na Andriju Mikulića.

"Ja bih rekao da to nije samo PR igra IDS-a da je to prije svega PR igra onog nesretnog Andrije Mikulića kojeg je HDZ instalirao na čelo državnog inspektorata", rekao je.

Uzurpirana su mnoga šumska i poljoprivredna zemljišta, ne samo ona uz more. Procjenjuje se da na tim područjima boravi oko 50 tisuća ljudi - grad veličine Pule.