Za uskrsne praznike u Hrvatskoj se očekuje više od pola milijuna noćenja! Najveća navala na Istru i Kvarner

Više od pola milijuna noćenja u Hrvatskoj, očekivanja su to od ovogodišnjih uskrsnih praznika što bi, u odnosu na lani, bio rast od pet posto. Najveći je interes za Istru i Kvarner gdje gostiju ima i sada.

Nijemac Maximilian Eichenberg još ne zna kakav će danas biti ulov ribe, ali onaj turistički bit će bolji nego ikada. Takve su procjene Hrvatske turističke zajednice. Ovaj mladić rodom je iz Lovrana, ali živi u Njemačkoj. Dobra je pak prilika da nam otkrije kako nas Nijemci vide.

"Oni uvijek vole Hrvatsku, to je već uvijek tako bilo, uvijek su Nijemci dolazili tu, jer je lijepa zemlja, vole tu bit i baš ljudi iz donje Njemačke, tamo kod Munchena, oni vole tu doć jer je blizu, samo trebaju pet sati s autima", govori.

Upitan kako će ispunit dane kaže da će to učiniti ribolovom, dobrim jelom i malo vina.

U Ičićima je jedan od finijih, a time i skupljih hotelskih restorana. No promet je odličan.

"Moramo bit iskreni, malo nam fali to rusko tržište, to su dobri potrošači. Međutim, gost koji dođe, on je spreman da plati kvalitetu i ono što zna što jede. To je najbitnije da nije gost zakinut, ako je nešto kvalitetno onda je gost sigurno zadovoljan. I spreman platit ono što konzumira", kaže vlasnik hotela Milan Sesar.

Od 550 tisuća noćenja turista, koliko se predviđa da će za blagdane biti ostvareno, 490 tisuća očekuje se u županijama na Jadranu. Bit će otvoreno dvjestotinjak hotela. Ovaj u Lovranu radi tijekom cijele godine.

"Najviše gostiju koji dolaze za Uskrs, to su Austrija, Italija, Njemačka, naši susjedi Slovenci i svakako naši dragi domaći gosti. Na ruku nam ide što smo autodestinacija i što imao naše tradicionalne goste koji su nam dolazili prije nego što smo bili dio Schengena", govori direktor hotela Anto Rukavina.

No gosti prije svega dolaze zbog osjećaja kojeg im pruža Hrvatska. Uskrsni blagdani donose prvi veći val turista. S turizmom cvjeta i Opatija.