tko će platiti? Zabranio koncert Duška Kuliša pa bi kaznu mogli platiti građani? Zoričić ipak kaže: 'Ne odustajemo od 2 pravna zahtjeva'

Ugovor o održavanju koncerta Duška Kuliša u Puli je - važeći! Odluka je to Trgovačkog suda u Pazinu na tužbu organizatora nakon zabrane koncerta. Pravno rečeno, neutemeljen je argument da organizator nije na vrijeme platio najam kao ni to da je grad doveden u zabludu. "S obzirom na to da je u ugovoru jasno stajalo da će nastupati Duško Kuliš i prijatelji da je ugovor potpisan, da se nikad nije pregovaralo tko će biti uz Duška Kuliša, koji će biti gosti i da im to očito nije bilo bitno", rekao je Srđan Simić, odvjetnik organizatora koncerta. Ali, za pulskog gradonačelnika ipak je bitno - jer kada je doznao da su "prijatelji" - Dragan Kojić, Ana Bekuta i Zorana Mićanović, glazbu je nazvao neprimjerenom, a koncert zabranio. o Kuliša nije spriječilo da ovog ljeta ipak nastupi u Puli i to kao gost na koncertu Dubioze Kolektiva u Areni. Ako ikada bude morao platiti štetu, poručuje pulski gradonačelnik IDS-u, platit će je osobno, ako IDS plati propast Uljanika. Za to će, kaže, morati podignuti kredit, dok bivša vlast, zaključuje, ima gotovinu u ormarima. Više pogledajte u prilogu Petre Fabian Kapov