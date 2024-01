Prosinac kao da je u Zadru bio mjesec za napuštanje životinja pa su u Zadarskom azilu primili čak 50 pasa iako ih više nemaju gdje smjestiti. Od toga je 30-ak štenaca.

Zaposlenice udruge koja brine o psima u skloništu su iscrpljene i zabrinute jer stotinjak pasa u skloništu preživljava isključivo od donacija. Do ljeta bi se trebao otvoriti županijski azil, ali pitanje je hoće li tamo biti mjesta za njih.

Malena Daisy ima samo tri mjeseca i ostavljena je s još četvero braće i sestara. U prekapacitiranom Zadarskom azilu na Žmirićima jedva su ih primili.

"Financijski, fizički i psihički smo došli do ruba, kraja. Jednostavno ne možemo više. Znači, kapacitet prekrcan, prebukirani boksevi, nema apsolutno trunke mjesta. Ljudi konstantno dolaze, ostavljaju tu svoje vlasničke pse, ne samo pse lutalice i mi za te pse ne dobivamo niti lipe od Grada niti od Županije", kaže zaposlenica Zadarskog azila Davorka Goić.

Hrana, lijekovi, veterinarske usluge i sve što rade, financira se od donacija. Uz četiri zaposlenice udruge Zadarske Šapice uvijek je i nekoliko volontera. Neki dođu makar da prošetaju pse.

"Volim životinje, imam doma četiri psa, ali drago mi je pomoći prošetat druge pse. Da imamo priliku udomiti, udomili bi, ali nemamo", kaže volonterka iz Pakoštana Andrea Gotovina.

Zadarski azil, nakon što je zbog izgradnje trgovačkog centra lani dobio na privremeno korištenje susjedno zemljište, sredinom prošle godine je dobio i rješenje Ministarstva poljoprivrede o izgradnji skloništa, ali kasno da sklopi ugovor s Gradom Zadrom i dobije financijsku potporu.

"U tom trenutku mi smo imali ugovor s azilom u Privlaci i nismo imali razloga prekinuti taj ugovor, zaključiti s njima, nego sad ove godine 1. ožujka ističe ugovor s azilom u Privlaci. Bit će ponuđeno jednako i ovom azilu, jer sad ima legalitet, ali ima i jedan problem. Oni imaju ograničeno vrijeme korištenja ovog prostora", objašnjava zamjenik pročelnika za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra Jakov Vidović.

Rješenje za sve bi trebao biti novo županijsko sklonište za napuštene pse koje se gradi na Bokanjcu. Stajat će više od dva milijuna eura, moći će primiti oko 200 pasa, a njime će upravljati županijska ustanova koju Županija tek treba osnovati.

"Što se tiče azila u Žmirićima, mi ćemo sigurno preuzeti dio pasa. Što se tiče ljudi, to je stvar dogovora. Radi se o jednoj udruzi koja je samostalna. Teško možemo pruzimati ljude. Znate kakav je uopće način zaposlenja u ustanovama i sad o tome u ovom trenutku ne možemo pričat", kaže Daniel Segarić, pročelnik za poljoprivredu, ribarstvo i EU fondove Zadarske županije koja nije bila obavezna graditi sklonište jer je to obveza gradova i općina, ali smatrala je to civilizacijskim dosegom koji će olakšati zbrinjavanje napuštenih pasa iz cijele županije.

Razmišljaju da od ove godine sufinanciraju i sterilizaciju.

Dugo očekivani azil, o kojemu će ipak trebati brinuti gradovi i općine, vrata bi trebao otvoriti do ljeta.