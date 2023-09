Mladi policajac s emotivnom izvedbom balade Dina Merlina "Da je tuga snijeg" ugodno je iznenadio žiri Superstara i dobio jednoglasni prolaz za dalje. Severina je odmah rekla: "Ti si fantastičan. Da!".

Njegove kolege s posla njegov talent i strast za glazbom nije iznenadila.

"Svi smo mi znali da on lipo piva i on je po postaji uvik raspjevan i veseo. Prvo nije ništa govorio, ali onda kad nam je rekao, normalno, mi smo svi puni podrške prema njem", kaže Arijanov kolega policajac iz Policijske stanice Zadar Mate Anić- Milić, a kolegica Antonela Nekić dodaje:

"Izvrstan je policajac, tako ako ode jednog dana iz policije, to će biti šteta za policiju, ali on to voli, voli pjevati i nadam se da će uspjeti u tome. I supruga mu je u policiji. A i ona dobro pjeva, pa možda bi i ona mogla pobjeći", poručila je kroz smijeh.

Mlada policajka u Bibinje je iz Valpova doselila zbog supruga kojega je upoznala na policijskoj akademiji. Upravo je ona, zajedno s njihovim petomjesečnim sinom najveća potpora Arijanu. Dok Arijan sinčiću pjeva "Pismo moja leti mi do nje" Arijanova supruga Sara objašnjava kako ga je ona prijavila:

"On se nije htio prijavit. Ja sam vidjela reklamu, gledali smo je danima i ja rekoh sad ću njega prijaviti. I prijavim ga. Samo mu kažem, trebaš poslati neki video da završimo. I on kaže: 'Ma što?!' Prijavila sam te u Superstar i gotovo. Ali, bio je sretan"

"Policiju sam birao sam i zadovoljan sam svojim poslom, ali glazba je nekako uvijek tu. S njom sam rastao, bio sam po tim festivalima, tim natjecanjima i možda kad bi bilo bi jednog dana i promijenio karijeru", kaže talentirani Bibinjac.

Nakon nastupa na Superstaru zaustavljaju ga na svakom koraku

"Cijelo mjesto je uz njega. Bibinje je oduvijek poznato po brojnim pjevačima i eto kako stvari stoje, izgleda da imamo još jednoga", kaže Suzana Lisica, a njezin sumještanin Dino Sikirić kaže kako vjeruje da će Arijan jednog dana stati uz bok poznatim bibinjskim pjevačima Tomislavu Braliću i Ići Sikiriću: "Ako i dođe na neku intervenciju, mislim da će se to puno lakše riješiti sad kad ga svi znaju. Možda će ga prepoznati."

Arijanu je neobično što ga već toliko ljudi prepoznaje.

"U svakom poslu, u svakom dijelu nastojim biti profesionalan. Tako da se nadam da će ovo biti samo nešto pozitivno, da će ljudi reći 'Ajde, to je on', pa ćemo se i našaliti", kaže mladi policajac, koji najviše voli balade i pažljivo priprema novi nastup.