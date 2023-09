Zadarski župan privezao jahtu na otoku Istu i nije htio platiti privezište pozivajući se na svoju funkciju pa mu je nadzornik Županijske lučke uprave stornirao račun od 45 eura. Tako tvrdi oporbeni županijski vijećnik koji je sve prijavio policiji, USKOK-u i DORH-u

"Mogu reći da sam dobio more poziva od stanovnika otoka Ista koji su prisustvovali tim, ja bih rekao groznim scenama. Svi su iznenađeni, traže da se njihova imena ne spominju, ali da se netko tako bahato može ponašati i vikati 'Znate li vi tko sam ja?' i odbijati platiti vez, ne mogu doći sebi", kaže Marko Pupić- Bakrač, vijećnik Akcije mladih u Skupštini Zadarske županije

HDZ-ov župan Božidar Longin sve opovrgava i tvrdi da je riječ o nesporazumu, da je susret s lučkim nadzornikom nije bio neugodan te iako nije imao novca da nije izbjegavao plaćanje. Sve je platio naknadno uplatnicom Županijskoj lučkoj upravi jer poslije nije mogao pronaći nadzornika.

"Jedan mladi čovjek, vrlo ugodan, pričali smo tamo, zezali se na mulu, me uvatija u kupaćim gaćama. Ja kažem oprosti, sad sam ovako, eno mi žena na plaži, tamo mi je u torbi novčanik, platit ću ti poslije. I to je bila ta priča, nisam pojma imao da je on stornirao račun", kaže Božidar Longin.

Ravnatelj Županijske lučke uprave Davor Škibola zatražio je očitovanje od sezonskog lučkog nadzornika:

"Pitao sam ga zašto je stornirao račun, njegovo objašnjenje je došlo u pismenom obliku. Njegova izjava je bila u smislu da je gospodin župan smatrao da ne treba platiti taj račun", poručuje.

Lučki nadzornik dobio je opomenu jer je točno naznačeno tko se smije besplatno privezivati u pristaništima takvog tipa

"To su brodovi Hrvatske ratne mornarice, to su svi javni brodovi, to je carina, policija, vatrogasci, hitna pomoć i tako dalje", poručuje Škibola i dodaje da Župan nije trebao dobiti poštedu.

12 i pol metara duga jahta inače je u vlasništvu županova sina, vlasnika agencije za iznajmljivanje brodova i turističke agencije.