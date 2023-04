Veliki tjedan Zadnja je korizmena nedjelja za vjernike poseban dan. Što im je na Cvjetnicu poručio kardinal Bozanić?

Do Uskrsa bi se vrijeme moglo smiriti, a Cvjetnicom smo ušli u, za vjernike - Veliki tjedan. Crkve su pune maslinovih grančica i pjesme kojom se dočekuje najveći katolički blagdan. U spomen na taj događaj danas se maslinove grančice, a ponekad i cvijeće, nose u crkve na posvetu. Mjesto će najčešće naći na nekoj od slika na zidu i čuvat će se sve do sljedeće godine, do Pepelnice. Što kažu vjernici i kardinal, saznala je naša Ružica Đukić.