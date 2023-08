savjetuje neretvanski proizvođač Zadnjih 10-ak dana izostao otkup domaće lubenice. Uvozi se jeftinija, nekvalitetnija: Evo kako prepoznati pravu

Bliži se kraj sezone berbe lubenica. U neretvanskoj dolini, odakle dolaze najkvaliteniji plodovi, ove godine urod je manji i do 30 posto. Za to su krivi loši vremenski uvjeti, obilne kiše u svibnju i lipnju. Gotovo 12 tisuća tona lubenica ubrano je od kraja lipnja, a otkupna cijena kretala se od 30 do 40 centi po kilogramu. Iako su zadovoljni cijenom neretvanski poljoprivrednici ističu kako je otkup preostalog ploda izostao posljednjih desetak dana. Krivac je kažu uvoz jeftinije i nekvalitetnije. Reporter RTL-a Danas Rade Županović javio se iz doline Neretve koji je razgovarao s jednim od najvećih poljhoprivrednih proizvođača u dolini Neretve Boris Šuman iz Komina