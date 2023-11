Zagreb novo žarište hripavca! Polovica testiranih pozitivno: 'Dovoljno je biti sat vremena sa zaraženim...'

Svakim danom sve je veća gužva za testiranje, a epidemiologinja Tatjana Nemeth Blažić rekla je kako u prosjeku dnevno imaju oko 150 do 200 testiranih osoba, a od 1. listopada pa sve do danas, testiralo se oko 1100 građana.

Na pitanje koliki je udio pozitivnih i kakva je situacija u državi, rekla je da je svaki dan drugačije.

"To se razlikuje iz dana u dan, ali kreće se od 30 posto pa do 50 posto pozitivnih nalaza od testiranih tih 150-200 u danu. Mi smo u petak 17. prosinca imali prijavljenih oko 620 ukupno slučajeva oboljenja od pertusisa, i preko vikenda od 17. do 20. imamo 40-ak novih prijava oboljenja, dakle sada imamo oko 660 prijavljenih slučajeva pertusisa", rekla je Tatjana Nemeth Blažić.

Najviše slučajeva je u Gradu Zagrebu i Splitsko-dalmatinskoj županiji.

"Od tih 600 i nešto slučajeva, oko 300-ak je u Splitsko dalmatinskoj županiji i oko 250 u Gradu Zagrebu, od ovih novih od petka do danas je velika većina iz Grada Zagreba, negdje oko 86 posto novih slučajeva je iz Zagreba", rekla je epidemiologinja.

"Pertusis je bolest koju prouzrokuje bakterija, dakle to je respiratorna infekcija, bliski kontakt s osobom lice u lice, duži kontakt, dakle obiteljski i kućni kontakti, ili ako je netko prenoćio sa zaraženom osobom ili ako je provedeno više od sat vremena sa zaraženim. Također, ako je bila u direktnom kontaktu s respiratornim izlučevinama iz nosa zaražene osobe prilikom puhanja nosa ili kihanja", rekla je Tatjana Nemeth Blažić o zarazi.