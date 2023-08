Zagreb pod opsadom! Načelnik Posilović: 'Nad sedam BBB-ovaca primijenjene su represivne mjere'

Utakmica između zagrebačkog Dinama i grčkog AEK-a na rasporedu je večeras od 20 sati na Maksimiru. Policija ju je proglasila visokorizičnom, a sigurnosne mjere na snazi su diljem Hrvatske. U Zagrebu, posebno u blizini maksimirskog stadiona, do ponoći vrijedi i posebna regulacija prometa.

Moći će se ući na stadion od 18 sati, a zbog izbjegavanja gužvi, policija moli navijače da se koriste javnim prijevozom i poštuju sve ostale preporuke, kao što su zabrana unošenja alkohola i pirotehnike te maski za lice. Oko stadiona i na prilaznim pravcima snimat će se svi događaji prije, za vrijeme i poslije utakmice.

O svemu smo razgovarali s Davorom Posilovićem, načelnikom Sektora za javni red i sigurnost u Policijskoj upravi zagrebačkoj.

"Možemo reći da smo uočili određena kretanja navijačke skupine, ništa u značajnijoj mjeri. Međutim, nad sedam osoba su primijenjene represivne mjere. Radilo se o pripadnicima navijačke skupine Bad Blue Boys. Pogotovo je to bilo u noćnim satima, koji su kriminalistički obrađeni i u slučaju utvrđivanja prekršaja prepraćeni su nadležnom prekršajnom sudu. Kod nekih nismo utvrdili elemente prekršaja, ali su bili opravdano sumnjivi da bi mogli doći u obzir kao mogući izazivači nereda", rekao je i dodao da je to bilo od petka do danas, a između ostalog, i prošlu noć.

"Nakon nemilih događaja povodom odigravanja prethodne utakmice koja, nažalost, nije odigrana u Grčkoj, poduzeli smo sve da do takvih stvari ne dođe u Zagrebu. Obuhvaćeni su svi objekti smještaja, potencijalnog smještaja dolaska gostujućih navijača. Pri tome valja istaknuti bitan element da gostujući navijač ne mora nužno biti državljanin Grčke. Poznato je da u nogometnom svijetu imamo i prijateljske navijačke skupine", zaključio je Posilović.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Antolić za RTL Danas: 'Scenarij iz Grčke u Hrvatskoj? Naša policija je preiskusna da bi joj se dogodili takvi propusti''