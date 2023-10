NEMAJU NI GROBARA Zagrebačka groblja traže 'manipulatore pokojnicima'. Plaća? Oko 1000 eura, a istražili smo i opis posla

Pokojnike upisuju u evidenciju i dopremaju do rashladne komore, gdje ostaju do sprovoda. Bernarda Terzin, sindikalna povjerenica SSSH Gradska groblja Zagreb dalje pojašnjava: 'U samoj mrtvačnici zaduženi su za postavljanje vijenaca, za iznošenje pokojnika iz same odarnice, postavljanje osmrtnica u prozorčiće'