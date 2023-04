Zagrebačka nadbiskupija ekspresno prešla u ruke monsinjora Kutleše: Gdje je proveo prvi radni dan?

Na Kaptolu je danas sve isto kao i prošle nedjelje, doduše, samo naizgled. Jer od danas se u svakoj molitvi spominje ime monsinjora Dražena Kutleše, novog zagrebačkog nadbiskupa.

Do njegove prve mise ovdje još je 13 dana, a danas je kao što je to ranije dogovoreno monsinjor Kutleša predvodio misu za krizmanike u župi u Domaslovcu, u Samoboru.

Međutim što sa sobom donosi novi nadbiskup pitanje je na koje nitko još ne zna dati odgovor. Zašto je papa tako brzo prihvatio Bozanićevo umirovljenje, je li iza toga činjenica da papi Bozanić nije odgovarao, je li to što Kutleša ima iskustvo 3 nadbiskupije znak karijerizma ili samo njegovog rasta?

"Po meni je pravi izbor i drago mi je da je tako. Prvo zato što smo zemljaci a drugo zato što ima mir, dobrotu, nešto od Boga dano", kaže Željko Vukoja iz Tomislavgrada.

Pravoslavnim su vjernicima i novi i stari zagrebački nadbiskupi zaželjeli sretan Uskrs, monsinjor Kutleša kao predsjednik Biskupske konferencije, a kardinal Bozanić netom prije nego je postao nadbiskup u miru.

Odnose na Kaptolu, kao i odnos Kaptola i Vatikana i oni prate sa zanimanjem, jer kako papa Franjo uvijek govori - međureligijski dijalog je najvažniji.

"Nadbiskupa odnosno Kardinala Bozanića smo svi dočekali s velikim očekivanjima i dugo su ta očekivanja bila dominantno obilježje njegova mandata. zadnjih godina on nije naglašeno sudjelovao u javnom životu, nije slao naglašene poruke sad - je li to zbog kako sam kaže narušenog zdravlja ili nešto drugo to ja ne mogu reći", rekao je Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a.

S druge strane, Vlada baš Bozanićevo djelovanje zadnjih nekoliko godina vidi kao posebno važno. Ministar Medved naglašava koliko je potres u Zagrebu uništio sakralnih objekata i kaže Bozanić se stime dobro nosio

"Sigurno da kroz našu redovitu suradnju i propoznavanje prioriteta općenito u društvu i odnosa Crkve sa Vlasti odnoso sa Vladom i odnosa Crkve kroz njihovo djelovanje, vjerujem da će gospodin Kutleša pronaći odgovoarajući pristup na zadovoljstvo naših vjernika i naših građana", rekao je Tomo Medved, potpredsjednik Vlade.

Svi govore monsinjor Kutleša je profesionalac. Pitanje je samo hoće li biti otvoreniji vjernicima nego dosad.